США виділяють кошти на створення аналогів "Дії" в інших країнах світу

США сприятимуть адаптації українського застосунку електронного урядування "Дія" в інших країнах. На проєкт виділили перші $650 000.

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Про це заявила керівниця USAID Саманта Пауер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Axios.

"Україна готова поділитися своїм підходом і технологіями з іншими країнами, і USAID планує розпочати обговорення із зацікавленими країнами щодо потенційного використання застосунку "Дія" як шаблону для створення власних програм",- зазначила Пауер.

За її словами, проєкт знаходиться на початковій стадії. Наразі було виділено $650 000 на техніко-економічне обґрунтування у країнах, які виявили інтерес.

Пауер також повідомила, що уряд Молдови вже висловив інтерес до українського підходу до електронного урядування. Також вона сподівається на партнерство з "країнами півдня", не уточнивши які саме країни має на увазі.

Очільниця USAID вважає, що використання моделі Дії буде корисним для економічного зростання та прозорості уряду.

Пауер додала, що USAID надала фінансування Міністерству цифрової трансформації України для розробки Дії та покращення її кібербезпеки. Організація також виділила додаткові $8,5 мільйонів для впровадження нових послуг під час повномасштабної війни.

Зазначимо, Україна поділиться з Австрією досвідом з розбудови цифрової держави. Зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на "Дію" принципом.