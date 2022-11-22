Україна поділиться з Австрією досвідом з розбудови цифрової держави

Україна підписала з Австрією меморандум про співпрацю в сфері цифровізації.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Наш пріоритет — максимально швидко відновити зв‘язок на деокупованих територіях. Австрійські колеги готові допомогти нашим серверам та цифровій інфраструктурі, виділивши партію генераторів. Також працюватимемо над забезпеченням України Старлінками. Потрібно ще більше терміналів для підтримки роботи телеком-інфраструктури", - зазначив міністр.

Зі свого боку команда Мінцифри допоможе Австрії досвідом з розбудови цифрової держави.

За словами Федорова, зараз австрійці працюють над запуском цифрових документів в one-stop shop застосунку Digitales Amt, який працює за схожим на "Дію" принципом.

"Як і Україна колись, вони почали із запуску цифрового водійського посвідчення. Раніше ми поділилися напрацюваннями в напрямі водійського та допомагатимемо з цифровізацією інших документів", - зауважив міністр.

Він подякував австрійським друзям й особисто державному секретарю з цифровізації та телекому Австрії Флоріану Турскі за підтримку та зазначив, що попереду багато спільної роботи.

Як повідомляє Мінцифри, Австрія виразила готовність виділити допомогу, яка підтримуватиме сервери та телеком. Також відомство працюватиме надалі з австрійським урядом над забезпеченням України терміналами Starlink.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків (понад 500 мільйонів гривень) на розвиток цифровізації в Україні.