Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків (понад 500 мільйонів гривень) на розвиток цифровізації в Україні.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Швейцарія виділяє понад 500 мільйонів гривень на цифровізацію України. Це допоможе нам запустити ще більше нових послуг у "Дії"", - зазначив Федоров.

За його словами, швейцарська агенція розвитку та співробітництва через Програму EGAP системно інвестує в розвиток цифрової України.

"Разом ми створили Дію та запустили десятки сервісів для українців — єМалятко, COVID-сертифікати, автоматичну реєстрацію бізнесу, сплату податків у кілька кліків та важливі соціальні послуги", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що під час повномасштабної війни цифровізація стала основою для стабільної роботи уряду, податкової, митниці.

"Зараз "Дія" виходить на міжнародний рівень. Найбільш діджиталізована країна Європи — Естонія — запускає власний застосунок для державних послуг на базі "Дії". Десятки країн світу активно цікавляться застосунком. Ми обовʼязково використаємо цей шанс створити новий український цифровий продукт для експорту", - наголосив Федоров.

Він подякував партнерам за підтримку — швейцарському уряду, Фонду Східна Європа, Фонду Innovabridge та генеральному директору Швейцарської агенції розвитку й співробітництва Патрисії Данці.

Зазначимо, в застосунку "Дія" з'явилися чотири нові сервіси- електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто.

Також скоро в застосунку "Дія" можна буде в 2 кліки отримати довідку про місце проживання. Наразі всі бажаючи можуть долучитися до бета-тесту послуги.