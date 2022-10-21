Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий выделение 15 млн франков (более 500 миллионов гривен) на развитие цифровизации в Украине.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Швейцария выделяет более 500 миллионов гривен на цифровизацию Украины. Это поможет нам запустить еще больше новых услуг в "Дії", - отметил Федоров.

По его словам, швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству через Программу EGAP системно инвестирует в развитие цифровой Украины.

"Вместе мы создали "Дію" и запустили десятки сервисов для украинцев - єМалятко, COVID-сертификаты, автоматическая регистрация бизнеса, уплата налогов в несколько кликов и важные социальные услуги", - отметил министр.

Он подчеркнул, что в ходе полномасштабной войны цифровизация стала основой для стабильной работы правительства, налоговой, таможни.

"Сейчас "Дія" выходит на международный уровень. Наиболее диджитализованная страна Европы - Эстония - запускает собственное приложение для государственных услуг на базе "Дії". Десятки стран мира активно интересуются приложением. Мы обязательно используем этот шанс создать новый украинский цифровой продукт для экспорта", – подчеркнул Федоров.

Он поблагодарил партнеров за поддержку — швейцарское правительство, Фонд Восточной Европы, Фонд Innovabridge и генерального директора Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрисию Датчане.

Отметим, в приложении "Дія" появились четыре новых сервиса - электронные пенсионное удостоверение и вид на жительство, документы на английском и услуга шеринга авто.

Также скоро в приложении "Действие" можно будет в 2 клика получить справку о месте жительства. Все желающие могут присоединиться к бета-тесту услуги.