Президент Швейцарии приехал в Украину

В Украину 20 октября с визитом прибыл президент Швейцарии Игнацио Кассис.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Игнацио Кассис сообщил в Twitter.

"Снова в Украине - через год после моего последнего визита. Моя цель - составить впечатление о ситуации в связи с войной, гуманитарной ситуации и подготовительной работе к восстановлению страны", - сообщил Кассис.

Отметим, что Швейцария не является членом ЕС, но систематически вводит зеркальные решения блока по РФ. В частности, Швейцария летом ввела дополнительные санкции против России из-за продолжающейся в Украине военной агрессии.

Также Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, предусматривающим запрет импорта бурого и каменного угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры, а также введение эмбарго на российскую нефть с 2023 года.

Также правительство Швейцарии 16 сентября решило полностью приостановить действие соглашения, упрощающего процедуру выдачи виз для граждан России.