Швейцарія задіяла новий пакет санкцій проти Росії, який включає вугільне ембарго

У Швейцарії з 18:00 27 квітня набуло чинності рішення двотижневої давності про приєднання до останнього пакету санкцій проти Росії, запровадженого Європейським союзом 8 квітня, що включає, зокрема, заборону на імпорт із РФ вугілля. Про це йдеться у повідомленні швейцарського федерального уряду.

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"Нові заходи включають далекосяжні санкції щодо товарів, у тому числі заборону на імпорт бурого та кам'яного вугілля, а також щодо товарів, які є важливими джерелами доходу для Росії (наприклад, деревина, цемент, морепродукти, ікра)", - сказано в ньому.

При цьому, незважаючи на те, що ЄС відклав набуття чинності заборони на імпорт вугілля та іншого твердого викопного палива з РФ до 10 серпня, Швейцарія вирішила задіяти таку заборону негайно вже зараз.

Крім того, запроваджено заборону на експорт до Росії товарів, які можуть сприяти зміцненню її промислових потужностей, зокрема промислових роботів, а також певної хімічної продукції.

Запроваджено і додаткові санкції у фінансовому секторі: будь-яка підтримка російських організацій, що перебувають у державній власності або під громадським контролем, буде заборонена.

"Негайно набирає чинності і рішення про те, що у Швейцарії більше не можна реєструвати трасти для громадян Росії, а також фізичних або юридичних осіб, які проживають у Росії. Різні послуги для таких трастів також будуть заборонені", - йдеться у повідомленні.

У зазначений санкційний пакет входять і обмежувальні заходи проти 200 російських фізичних та юридичних осіб, зокрема політиків, пропагандистів та військових, а також ключових олігархів та членів їхніх сімей. Серед осіб, які потрапили під санкції, і дві доньки президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, Федеральна рада 27 квітня також доповнила санкції, введені проти Білорусі, забороною на вивіз банкнот та продаж цінних паперів білоруським громадянам, резидентам або організаціям у будь-яких валютах країн-членів ЄС. Зазначається, що до цього заборона стосувалася лише цінних паперів та банкнот у швейцарських франках і євро, причому аналогічний захід планується застосувати і до Росії.

Нагадаємо також, що 7 квітня у США ухвалили закон про заборону імпорту нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв із Росії. Незабаром його підписав президент Джозеф Байден.

Перед цим США оголосили про низку нових антиросійських санкцій, зокрема проти Сбербанку, Альфа-Банку та його дочірніх структур. Також американським громадянам було заборонено інвестувати в Росію, а самій РФ заборонили виплачувати держборг через рахунки в американських банках.

Крім того, американська влада ввела санкції проти членів Ради безпеки Росії, включаючи Дмитра Медведєва, а також дочок президента Володимира Путіна та глави МЗС Сергія Лаврова.

Джерело фото: ua.depositphotos.com