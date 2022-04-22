Нідерланди заявили про відмову від російського газу та вугілля до кінця 2022 року

До кінця цього року Нідерланди повністю припинять закупівлю російського газу та вугілля. Про це повідомляє NOS.

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Міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Йеттен заявив, що країна максимально заповнить газосховища на найближчу зиму. При цьому уряд розробить схему, яка частково компенсує витрати на закупівлю дорогого газу.

Державна компанія Energie Beheer Nederland планує заповнити газосховище Bergermeer на 70 відсотків його потужності. Загальні витрати на це оцінюються в 623 млн євро.

Країна також збільшить імпорт зрідженого газу.

Імпорт вугілля для Європейського Союзу закінчиться 11 серпня. Про це йшлося у п'ятому пакеті санкцій ЄС, який був прийнятий у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України 24 лютого Австрія вирішила повністю відмовитися від закупівель російської нафти.

При цьому Німеччина на початок літа збирається розпочати процес відмови від газу з РФ.