Нидерланды заявили об отказе от российского газа и угля к концу 2022 года

До конца нынешнего года Нидерланды полностью прекратят закупки российского газа и угля. Об этом сообщает NOS.

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Министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страна максимально заполнит газохранилища на ближайшую зиму. При этом правительство разработает схему, которая частично компенсирует затраты при закупке дорогого газа.

Государственная компания Energie Beheer Nederland планирует заполнить газохранилище Bergermeer на 70 процентов его мощности. Общие расходы на это оцениваются в 623 млн евро.

Страна также увеличит импорт сжиженного природного газа.

Импорт угля для всего Европейского Союза закончится 11 августа. Об этом идет речь в пятом пакете санкций ЕС, который принят в связи с вторжением России в Украину.

Напомним, после полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину 24 февраля Австрия решила полностью отказаться от закупок российской нефти.

При этом Германия к началу лета собирается начать процесс по отказу от газа из РФ.