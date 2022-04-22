"Газпром" в 2022 году потеряет треть экспорта в Европу — СМИ

На поставки "Газпрома" повлияют война в Украине, конкуренция со сжиженным природным газом, а также планы России перейти на расчеты в рублях. Об этом сообщает Reuters.

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"На Россию приходится около 40% европейских поставок газа, но Запад после начала вторжения РФ в Украину пытается отучить себя от российских энергетических потоков", - утверждают опрошенные изданием аналитики.

На перспективы экспорта российского газа повлияли и планы взыскать плату за продажу газа "недружественным" странам в рублях, которые в Европе восприняли как шантаж.

Если война помешает безопасному продолжению работы газопроводов, то могут прекратиться поставки через Украину.

В итоге общие потери экспорта "Газпрома" могут достичь трети прошлогодних объемов.

Напомним, после полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину 24 февраля Австрия решила полностью отказаться от закупок российской нефти.

А Германия к началу лета собирается начать процесс по отказу от газа из РФ.