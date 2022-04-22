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"Газпром" у 2022 році втратить третину експорту до Європи — ЗМІ
На постачання "Газпрому" вплинуть війна в Україні, конкуренція зі скрапленим природним газом, а також плани Росії перейти на розрахунки у рублях. Про це повідомляє Reuters.
"На Росію припадає близько 40% європейських постачань газу, але Захід після початку вторгнення РФ в Україну намагається відучити себе від російських енергетичних потоків", - стверджують опитані аналітики.
На перспективи експорту російського газу вплинули й плани стягнути плату за продаж газу "недружнім" країнам у рублях, які в Європі сприйняли як шантаж.
Якщо війна стане на заваді безпечному продовженню роботи газопроводів, то можуть припинитися постачання через Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У результаті загальні втрати експорту "Газпрому" можуть сягнути третини минулорічних обсягів.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації до України 24 лютого Австрія вирішила повністю відмовитися від закупівель російської нафти.
А Німеччина до початку літа збирається розпочати процес відмови від газу з РФ.