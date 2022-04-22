План "Єрмака-Макфола": Україна розробила для ЄС безболісний план поступової відмови від нафтогазової продукції РФ

Робоча група під керівництвом голови ВП Андрія Єрмака підготувала для ЄС список усіх можливих варіантів відмови від нафти та газу з РФ. Запровадити той чи інший вид нафтогазового ембарго зможе будь-яка країна незалежно від того, наскільки в неї є потреба у російській сировині.

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Робоча група при президенті України Володимирі Зеленському підготувала для країн ЄС план ембарго на нафтогазову продукцію з РФ. Про це йдеться у першій публікації Міжнародної робочої групи з санкцій проти Росії при президенті, яку називають групою "Єрмака-Макфола".

План розробляли фахівці з різних країн та різних напрямків. Серед членів групи є політичний економіст Френсіс Фукуяма, історик Тімоті Еш, російський економіст Сергій Алексашенко та низка авторитетних українських експертів – від голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка до віцепрезидента КШЕ Наталії Шаповал. Усього 51 особа.

Назва групи пов'язана з прізвищами голови Офісу президента Андрія Єрмака та Майкла Макфола — експосла США в РФ та колишнього спецпомічника експрезидента США Барака Обами з нацбезпеки.

У запропонованому плані 20 пунктів, реалізація яких дозволить країнам ЄС поступово позбавитися від нафтогазової залежності від РФ. Серед них:

Введення високих імпортних мит, які змусять РФ знизити ціни на нафтогазову продукцію, що призведе до зниження її прибутковості. Доходи від мит можуть бути направлені на гуманітарну допомогу Україні та до фонду з її реконструкції.

Оплата за нафту та газ на ескроу-рахунки, які будуть недоступні Росії до закінчення війни. Агресор зможе використати утримані засоби для торгівлі, що не перебуває під санкціями (харчування, ліки та медичні вироби). Частина коштів може переходити на допомогу Україні.

Розширення інфраструктури терміналів скрапленого газу (LNG) та консолідація закупівель газу на рівні ЄС.

Ембарго має відноситися до всіх сумішей, що містять нафту, нафтопродукти та газ російського походження.



Повна заборона на експорт до всієї стратегічно важливої високотехнологічної продукції, зокрема для видобутку, обробки та переробки нафти, газу та бурового обладнання.



Члени робочої групи впевнені: санкції мають працювати, доки Росія не припинить війну. І навіть тоді будь-яке зняття санкцій має узгоджуватися з Україною з урахуванням визнання Росією суверенітету та територіальної цілісності України та вкладу РФ у фонд відновлення України.

Нагадаємо, що вчора, 21 квітня, повністю відмовитись від закупівель російської нафти вирішила Австрія.

Раніше повідомлялося, що Німеччина на початок літа збирається вполовину зменшити імпорт російської нафти, до кінця року відмовитися від неї, а потім розпочати процес відмови від газу з РФ.

Нагадаємо, Європейський Союз збирається запровадити ембарго на російську нафту. Це рішення зараз перебуває на етапі "розробки".

При цьому міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у вівторок, 19 квітня, що його країна не підтримуватиме жодних санкцій щодо російських нафти та газу, незважаючи на те, що ЄС готує ембарго.