План “Ермака-Макфола”: Украина разработала для ЕС безболезненный план постепенного отказа от нефтегазовой продукции РФ

Рабочая группа под руководством главы ОП Андрея Ермака подготовила для ЕС список всех возможных вариантов отказа от нефти и газа из РФ. Ввести той или иной вид нефтегазового эмбарго сможет любая страна вне зависимости от того, насколько востребовано в ней это российское сырье.

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Рабочая группа при президенте Украины Владимире Зеленском подготовила для стран ЕС план эмбарго на нефтегазовую продукцию из РФ. Об этом говорится в первой публикации Международной рабочей группы по санкциям против России при президенте, которую называют группой "Ермака-Макфола".

План разрабатывали специалисты из разных стран и разных направлений. Среди членов группы есть политический экономист Фрэнсис Фукуяма, историк Тимоти Эш, российский экономист Сергей Алексашенко и ряд авторитетных украинских экспертов — от главы "Нафтогаза" Юрия Витренко до вице-президента КШЭ Наталии Шаповал. Всего 51 человек.

Название группы связано с фамилиями главы Офиса президента Андрея Ермака и Майкла Макфола — экс-посла США в РФ и бывшего спецпомощника экс-президента США Барака Обамы по нацбезопасности.

В предложенном плане 20 пунктов, реализация которых позволит странам ЕС постепенно избавиться от нефтегазовой зависимости от РФ. Среди них:

Введение высоких импортных пошлин, которые вынудят РФ снизить цены на нефтегазовую продукцию, что приведет к снижению её прибыльности. Доходы от пошлин могут быть направлены на гуманитарную помощь Украине и в фонд ее реконструкции.

Оплата за нефть и газ на эскроу-счета, которые будут недоступны России до окончания войны. Агрессор сможет использовать удержанные средства для торговли, не находящейся под санкциями (питание, лекарства и медицинские изделия). Часть средств также может переходить на помощь Украине.

Расширение инфраструктуры терминалов сжиженного газа (LNG) и консолидация закупок газа на уровне ЕС.

Эмбарго должно относиться ко всем смесям, содержащим нефть, нефтепродукты и газ российского происхождения.



Полный запрет на экспорт в РФ всей стратегически важной высокотехнологичной продукции, в частности – для добычи, обработки и переработки нефти, газа и бурового оборудования.



Члены рабочей группы уверены: санкции должны работать, пока Россия не прекратит войну. И даже тогда любое снятие санкций должно согласовываться с Украиной с учетом признания Россией суверенитета и территориальной целостности Украины и вклада РФ в фонд восстановления Украины.

Напомним, что вчера, 21 апреля, полностью отказаться от закупок российской нефти решила Австрия.

Ранее сообщалось, что Германия к началу лета собирается наполовину уменьшить импорт российской нефти, к концу года отказаться от нее, а затем начать процесс по отказу от газа из РФ.

Напомним, Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил во вторник, 19 апреля, что его страна не будет поддерживать никакие санкции в отношении российских нефти и газа, несмотря на то, что ЕС готовит эмбарго.