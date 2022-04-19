Евросоюз работает над введением эмбарго на российскую нефть, — министр финансов Франции Ле Мер

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил во вторник, 19 апреля, что Европейский Союз собирается ввести эмбарго на российскую нефть. Это решение сейчас находится на этапе "разработки".

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Об этом сообщает Reuters.

"Я надеюсь, что в ближайшие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти", — сказал Ле Мэр.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в нынешних реалиях его страна готова отказаться от российского газа, поэтому он лично будет настаивать на введении эмбарго.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации может включить ограничительные меры по Сбербанку, а также механизм нефтяного эмбарго против РФ.

По ее словам, Еврокомиссия сейчас разрабатывает механизмы, чтобы эмбарго на нефть также могло быть включено в следующий этап санкций.