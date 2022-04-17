ЕС может ударить санкциями по Сбербанку и ввести нефтяное эмбарго против РФ – Урсула фон дер Ляйен

Шестой пакет санкций Европейского Союза против Российской федерации может включить ограничительные меры по "Сбербанку", а также механизм нефтяного эмбарго против РФ.

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Об этом в интервью Bild am Sonntag заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Deutsche Welle.

"Мы изучаем российский банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% этого сектора. И, конечно, вопросы, связанные с энергетикой", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия сейчас разрабатывает механизмы, чтобы эмбарго на нефть также могло быть включено в следующий этап санкций.

Глава ЕК подчеркнула, что введенные в отношении Москвы ограничительные меры уже дают эффект.

"Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику". Экспорт в Россию упал на 70%, валовой внутренний продукт РФ снизится на 11%. Дефолт в России – только вопрос времени. Этой войной Путин уничтожает свою собственную страну и будущее ее народа", – отметила фон дер Ляйен.

Напомним, 5 апреля послы стран Европейского Союза согласовали пакет новых санкций против РФ в связи с ее военной агрессией против Украины.

Санкционный пакет включает запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год, а также операции с четырьмя ключевыми российскими банками: ВТБ, банк "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк.

Кроме этого, санкции предусматривают запрет захода российских судов в порты ЕС и на въезд в Евросоюз российских и белорусских автомобильных перевозчиков.

Запрещен также экспорт на сумму 10 млрд евро полупроводников, машин и транспортного оборудования.

Новый пакет также включает общий запрет на участие компаний из РФ в госзакупках в странах ЕС и запрет на любую финансовую поддержку российским госучреждениям из средств стран-членов Евросоюза.

ЕС решил усилить санкции после того, как стало известно о российских военных преступлениях против украинских мирных жителей в недавно освобожденных городах Киевской области.