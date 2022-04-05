ЕС рассмотрит пятый пакет санкций против России: эмбарго на поставки угля, запрет на операции с четырьмя банками

Послы стран Европейского Союза планируют собраться в среду, 6 апреля, чтобы обсудить пакет новых санкций против РФ в связи с ее военной агрессией против Украины.

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Что будет включать этот пакет, сообщила в своем Twitter председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Россия ведет жестокую, беспощадную войну, в том числе и против мирного населения Украины. Нам нужно поддерживать максимальное давление в этот критический момент. Сегодня мы предлагаем пятый пакет санкций", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Одна из существенных мер — запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год. Полностью запрещены также операции с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ, одним из крупнейших в РФ.

"Мы также работаем над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти, и размышляем над некоторыми идеями государств-членов, такими как налоги или специфические каналы оплаты, как эскроу-счета", — сказала председатель Еврокомиссии.

ЕС решил усилить санкции после того, как стало известно о российских военных преступлениях против украинских мирных жителей в недавно освобожденных городах Киевской области.

При этом Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа. Также от российского газа отказались Латвия и Эстония.