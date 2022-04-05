ЄС затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії: ембарго на постачання вугілля, заборону на операції із чотирма банками

Посли країн Європейського Союзу погодили низку нових санкцій проти РФ у зв'язку з її військовою агресією проти України.

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Що входить до цього пакету, повідомила у своєму Twitter голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн.

"Росія веде жорстоку, нещадну війну, зокрема й проти мирного населення України. Нам слід підтримувати максимальний тиск у цей критичний момент. Сьогодні ми пропонуємо п'ятий пакет санкцій", - сказала Урсула фон дер Ляйєн .

Одна з істотних заходів - запас на імпорт вугілля з Росії на суму 4 млрд євро на рік. Повністю заборонені також операції із чотирма ключовими російськими банками: ВТБ, "Открытие", Совкомбанк та Новикомбанк .

Запроваджено заборони на захід російських суден у порти ЄС та на в'їзд до Євросоюзу російських та білоруських автомобільних перевізників. Винятки будуть лише для таких товарів, як "сільськогосподарська продукція та продукти харчування, гуманітарні вантажі та енергетика".

Заборонено та експорт на суму 10 млрд євро такої високотехнологічної продукції, як напівпровідники, машини та транспортне обладнання.

"Ми також працюємо над додатковими санкціями, зокрема щодо імпорту нафти, і розмірковуємо над деякими ідеями держав-членів, такими як податки або специфічні канали оплати, як ескроу-рахунки", - сказала голова Єврокомісії.

ЄС вирішив посилити санкції після того, як стало відомо про російські військові злочини проти українських мирних жителів у нещодавно звільнених містах Київської області.

При цьому Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", яка досягла незалежності від постачання російського газу. Також від російського газу відмовилися Латвія та Естонія.