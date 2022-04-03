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Страны Балтии отказались от российского газа
Латвия, Литва и Эстония отказались от российского газа. Об этом сообщает издание “Европейская правда” со ссылкой на главу оператора латвийских газохранилищ Conexus Baltic Grid Улдиса Бариса.
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"Если у кого-то были сомнения в том, можно ли доверять поставкам из России, то нынешние события четко свидетельствуют, что такой уверенности больше нет. С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву", - заявил он.
По словам Бариса, потребности балтийского рынка удовлетворяются за счет запасов газа, накопленного в подземном хранилище в Латвии.
Напомним, 1 апреля Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа.Подписывайтесь на наш Telegram канал