Країни Балтії відмовилися від російського газу

Латвія, Литва та Естонія відмовилися від російського газу. Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на голову оператора латвійських газосховищ Conexus Baltic Grid Улдіса Баріса.

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"Якщо у когось були сумніви в тому, чи можна довіряти постачанням з Росії, то нинішні події чітко свідчать, що такої впевненості більше немає. З 1 квітня російський природний газ більше не надходить до Латвії, Естонії та Литви", - заявив він.

За словами Бориса, потреби балтійського ринку задовольняються за рахунок запасів газу, накопиченого у підземному сховищі у Латвії.

Нагадаємо, 1 квітня Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", яка досягла незалежності від поставок російського газу.