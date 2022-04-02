Литва первой в Евросоюзе отказалась от российского газа

Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа, заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис. По его словам, такой отказ явился результатом долговременной и последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений.

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Литовское правительство приняло такое решение на фоне полномасштабной военной агрессии РФ в отношении Украины.

С начала апреля потребности Литвы в голубом топливе удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Литовские ответственные чиновники уверены, что для них этого хватит. В случае крайней необходимости, литовцы смогут перекачивать газ из Латвии, а с 1 мая – через газопровод (интерконнектор) с Польшей.

Напомним, что в начале апреля российский монополист "Газпром" прекратил участие в холдинге Gazprom Germania спустя день после того, как в европейских офисах компании прошли обыски. Тем самым "Газпром" вывел из своего состава активы немецкой "дочки", в том числе британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd.