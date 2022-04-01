После обысков "Газпром" в срочном порядке вывел из своего состава немецкую "дочку"

Российский монополист "Газпром" прекратил участие в холдинге Gazprom Germania через день после того, как в европейских офисах компании прошли обыски. Тем самым “Газпром” вывел из своего состава активы немецкой “дочки”, в том числе британскую Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом сообщается в заявлении компании.

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"Газпром" был единственным владельцем Gazprom Germania. Кому теперь перейдет компания, в настоящее время неизвестно.

При этом ранее Bloomberg сообщал, что британское правительство готовится "временно национализировать" "дочку" "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail, передав ее под "специальный режим управления".

В свою очередь немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что Германия рассматривает возможность национализации или даже экспроприации местных дочерних компаний "Газпрома".

В то же время компания официально не объяснила причины, по которым она прекратила участие в Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Это решение принято на фоне заявлений Владимира Путина о том, что РФ теперь будет принимать в качестве оплаты за газ только рубли. Однако Европа и Япония отказались соглашаться на такие условия.

Более того, Германия, которая ранее отказывалась прекращать покупать энергоресурсы в РФ, готовится к остановке поставок российского газа и запускает резервный энергетический план.

Фото: ua.depositphotos.com