Після обшуків "Газпром" терміново вивів зі свого складу німецьку "дочку"

Російський монополіст "Газпром" припинив участь у холдингу Gazprom Germania через день після того, як у європейських офісах компанії пройшли обшуки. Тим самим "Газпром" вивів зі свого складу активи німецької "дочки", зокрема британську Gazprom Marketing & Trading Ltd. Про це повідомляється у заяві компанії.

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"Газпром" був єдиним власником Gazprom Germania. Кому тепер перейде компанія, наразі невідомо.

При цьому раніше Bloomberg повідомляв, що британський уряд готується "тимчасово націоналізувати" "дочку" "Газпрому" Gazprom Marketing & Trading Retail, передавши її під "спеціальний режим управління".

У свою чергу німецька газета Handelsblatt з посиланням на джерела в уряді повідомила, що Німеччина розглядає можливість націоналізації або навіть експропріації місцевих дочірніх компаній "Газпрому".

У той же час компанія офіційно не пояснила причин, з яких вона припинила участь у Gazprom Marketing & Trading Ltd.

Це рішення прийнято на тлі заяв Володимира Путіна про те, що РФ тепер прийматиме як оплату за газ лише рублі. Проте Європа та Японія відмовилися погоджуватися на такі умови.

Більше того, Німеччина, яка раніше відмовлялася припиняти купувати енергоресурси в РФ, готується до зупинки постачання російського газу та запускає резервний енергетичний план.

Фото: ua.depositphotos.com