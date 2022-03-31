РФ продаватиме газ тільки за рублі: Путін підписав указ

Глава Російської Федерації Володимир Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на відеозвернення російського лідера.

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Згідно з документом, країни, які потрапили до списку "недружніх", мають відкрити рахунки у російських банках, щоб здійснювати оплату за газ. Порядок набуде чинності 1 квітня.

Нові правила, які диктує Кремль, стосуються лише постачань, які здійснює монополіст "Газпром" трубопроводами. З документа випливає, що уповноваженим банком для відкриття іноземними покупцями спеціальних рублевих рахунків для розрахунків за постачання газу визначено "Газпромбанк".

"Якщо недружні країни не платитимуть з 1 квітня в рублях, вважатимемо це невиконанням зобов'язань щодо газових контрактів, у такому разі чинні контракти будуть зупинені", — сказав Путін.

Це означає, що Росія зупинить постачання газу "недружнім країнам", якщо ті не ухвалять її умов.

При цьому європейські компанії зараз одержують газ за вже узгодженими контрактами, і в них є пункт про валюту, який передбачає, що РФ продає газ за долари чи євро.

Раніше основні покупці російського газу попередили, що не збираються порушувати чинні контракти, тому купуватимуть газ лише за долари чи євро. Міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови.

У свою чергу Японія, найбільший імпортер російського ЗПГ в Азії, не має уявлення, як Росія забезпечуватиме дотримання цієї вимоги. Міністр фінансів Шуничі Судзукі погодився з європейськими колегами у тому, що ультиматум Росії суперечить укладеним контрактам. У країнах Євросоюзу також впевнені, що розраховуватися у рублях неможливо.