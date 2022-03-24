У ЄС сумніваються у можливості платити рублями на російський газ

У Європі різко відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що при оплаті природного газу РФ перейде до розрахунків у рублях, повідомляє ЕП.

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У багатьох країнах впевнені, що розраховуватись у рублях — неможливо.

"Скрізь діють тверді договори, у яких зазначення валюти, в якій відбувається оплата, є частиною контракту", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Такої можливості особливо немає. Ямальський контракт, деталей якого я розкривати не можу, передбачає спосіб регулювання ціни", - сказав голова польської нафтогазової компанії PGNiG Павло Маєвський.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі також вважає, що переведення розрахунків за природний газ у рублі вважатиметься порушенням контрактів.

А прем'єр-міністр Словенії Янез Янша сказав, що ЄС не платитиме за природний газ у рублях. Він наголосив, що в Європі навряд чи хтось знає, "як виглядають рублі".

Тим часом зазначив, що перехід на оплату в рублях за контрактами на постачання газу може призвести до зміни ціни палива, що купується.

"Якщо ми змінюємо умови контракту, то можна все заново обговорювати, у тому числі й ціни. Для мене найголовніше, щоб ціни впали. Сьогодні ціни абсолютно відірвані від реальності, я радий, що Єврокомісія виступила з пропозиціями, зокрема щодо введення обмежень цін на газ", – наголосив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро.

Нагадаємо, за словами Путіна, Росія продовжить постачати енергоресурс до низки країн, які вважаються "недружніми" до РФ, але тепер за рублі.

Японія також потрапила до списку про "недружніх країн РФ", тому що допомагає Україні перемогти у війні з Росією. У відповідь Росія зажадала від цієї азіатської країни, як і від Європи, платити за газ російською валютою.

Фото: ua.depositphotos.com