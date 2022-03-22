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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо, — Вітренко

Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо
Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо.

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Про це він сказав у коментарі Bloomberg.

За словами Вітренко, російські війська в Україні дуже обережні із транзитною газовою інфраструктурою.

Він також зазначив, що Україна зараз повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовує законтрактовані потужності.

Зазначимо, що це перша офіційна заява української сторони з початку війни з підтвердженням, що транзит російського газу до ЄС буде продовжено.

Нагадаємо, українська сторона ініціює обмеження постачання російського газу до Європи через “Північний потік-1”. Для цього йдуть переговори із європейськими та американськими партнерами.

Також термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується в грудні 2022 року і нових угод з РФ не буде.

Крім того, Болгарія відмовляється від переговорів щодо нової газової угоди з російським "Газпромом" після закінчення чинного наприкінці 2022 року.

А німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.

Автор:
Світлана Манько