Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо, — Вітренко

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він сказав у коментарі Bloomberg.

За словами Вітренко, російські війська в Україні дуже обережні із транзитною газовою інфраструктурою.

Він також зазначив, що Україна зараз повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовує законтрактовані потужності.

Зазначимо, що це перша офіційна заява української сторони з початку війни з підтвердженням, що транзит російського газу до ЄС буде продовжено.

Нагадаємо, українська сторона ініціює обмеження постачання російського газу до Європи через “Північний потік-1”. Для цього йдуть переговори із європейськими та американськими партнерами.

Також термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується в грудні 2022 року і нових угод з РФ не буде.

Крім того, Болгарія відмовляється від переговорів щодо нової газової угоди з російським "Газпромом" після закінчення чинного наприкінці 2022 року.

А німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.