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Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо, — Вітренко
Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжуватиме транзит російського газу, поки це технічно можливо.
Про це він сказав у коментарі Bloomberg.
За словами Вітренко, російські війська в Україні дуже обережні із транзитною газовою інфраструктурою.
Він також зазначив, що Україна зараз повністю контролює транзит газу, а "Газпром" використовує законтрактовані потужності.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що це перша офіційна заява української сторони з початку війни з підтвердженням, що транзит російського газу до ЄС буде продовжено.
Нагадаємо, українська сторона ініціює обмеження постачання російського газу до Європи через “Північний потік-1”. Для цього йдуть переговори із європейськими та американськими партнерами.
Також термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується в грудні 2022 року і нових угод з РФ не буде.
Крім того, Болгарія відмовляється від переговорів щодо нової газової угоди з російським "Газпромом" після закінчення чинного наприкінці 2022 року.
А німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.