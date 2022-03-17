Польша с 2023 года откажется от российского газа

Срок действия долгосрочного контракта Польши с Россией на закупку газа заканчивается в декабре 2022 года и новых сделок с РФ ее будет. Об этом в эфире RMF FM заявил уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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"Мы не будем больше покупать газ у российских поставщиков. 50% на данный момент — это газ из России, мы можем его заменить", — сказал Наимский.

Он отметил, что у государственной компания PGNiG есть портфель контрактов, заменяющих российские поставки.

"Осенью вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe. У нас есть обширный газовый терминал в Свиноуйсьце. Мы собираемся завершить соединение с Литвой и Словакией в ближайшие месяцы. Да, мы готовы", — уверен представитель правительства.

По его словам, Польша в течение многих лет переплачивала за российский газ, так как покупала энергоноситель у монопольного поставщика.

"Все потребители в Европе попытаются начать другие поставки. Этот рынок стабилизируется. Глобализация газового рынка приведет к тому, что цены будут приемлемыми", — добавил Наимский.

Напомним, немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, также объявила об отказе покупать российский природный газ.

Германия и Норвегия ведут переговоры о строительстве водородного трубопровода, чтобы снизить зависимость от российского газа.