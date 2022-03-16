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- Энергетика
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Крупнейшая энергокомпания Германии отказалась от российского газа
Немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, объявила об отказе покупать российский природный газ. Об этом сообщает издание Reuters.
E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с российскими производителями, но покупает газ у торговых компаний "Газпрома" в Европе.
"В связи с войной в Украине мы прекратили закупать у этих компаний", — заявил генеральный директор Леонард Бирнбаум.
Отметим, что E.ON, крупнейший в Европе оператор энергетических сетей, владеет 15,5% акций "Северного потока-1". Этот газопровод является основным маршрутом, по которому российский газ в настоящее время поступает в Германию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В E.ON добавили, что ее прогноз прибыли на 2022 год зависит от будущих событий, связанных с российско-украинской войной.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готовится к существенному сокращению импорта газа из России или вовсе откажется от российского энергоресурса. Однако сроки отказа пока неизвестны.
Однако после того, как США запретили импорт нефти и газа из России, в Германии заявили, что не готовы пойти на такой шаг прямо сейчас.