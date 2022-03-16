Крупнейшая энергокомпания Германии отказалась от российского газа

Немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, объявила об отказе покупать российский природный газ. Об этом сообщает издание Reuters.

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E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с российскими производителями, но покупает газ у торговых компаний "Газпрома" в Европе.

"В связи с войной в Украине мы прекратили закупать у этих компаний", — заявил генеральный директор Леонард Бирнбаум.

Отметим, что E.ON, крупнейший в Европе оператор энергетических сетей, владеет 15,5% акций "Северного потока-1". Этот газопровод является основным маршрутом, по которому российский газ в настоящее время поступает в Германию.

В E.ON добавили, что ее прогноз прибыли на 2022 год зависит от будущих событий, связанных с российско-украинской войной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готовится к существенному сокращению импорта газа из России или вовсе откажется от российского энергоресурса. Однако сроки отказа пока неизвестны.

Однако после того, как США запретили импорт нефти и газа из России, в Германии заявили, что не готовы пойти на такой шаг прямо сейчас.