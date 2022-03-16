Найбільша енергокомпанія Німеччини відмовилася від російського газу

Німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, оголосила про відмову купувати російський природний газ. Про це повідомляє видання Reuters.

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E.ON не має довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з російськими виробниками, але купує газ у торгових компаній "Газпрому" у Європі.

"У зв'язку з війною в Україні ми припинили закуповувати у цих компаній", — заявив генеральний директор Леонард Бірнбаум.

Зазначимо, що E.ON, найбільший у Європі оператор енергетичних мереж, має 15,5% акцій "Північного потоку-1". Цей газопровід є основним маршрутом, яким російський газ нині надходить до Німеччини.

У E.ON додали, що її прогноз прибутку на 2022 рік залежить від майбутніх подій, пов'язаних із російсько-українською війною.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готується до суттєвого скорочення імпорту газу з Росії або взагалі відмовиться від російського енергоресурсу. Проте терміни відмови від російських енергоресурсів наразі невідомі.

Однак після того, як США заборонили імпорт нафти і газу з Росії, у Німеччині заявили, що не готові піти на такий крок прямо зараз.