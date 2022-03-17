Польща з 2023 року відмовиться від російського газу

Термін дії довгострокового контракту Польщі з Росією на закупівлю газу закінчується у грудні 2022 року і нових угод із РФ її буде. Про це в ефірі RMF FM заявив уповноважений польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

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"Ми більше не купуватимемо газ у російських постачальників. 50% на даний момент - це газ з Росії, ми можемо його замінити", - сказав Наїмський.

Він зазначив, що державна компанія PGNiG має портфель контрактів, що замінюють російські поставки.

"Восени вводимо в експлуатацію газопровід Baltic Pipe. У нас є великий газовий термінал у Свиноуйсьці. Ми збираємося завершити з'єднання з Литвою та Словаччиною у найближчі місяці. Так, ми готові", - упевнений представник уряду.

За його словами, Польща протягом багатьох років ми переплачувала за російський газ, оскільки купувала енергоносій у монопольного постачальника.

" Все споживачі в Європі спробують почати інші поставки. Цей ринок стабілізується. Глобалізація газового ринку призведе до того, що ціни будуть прийнятними ", - додав Наїмський.

Нагадаємо, німецька енергокомпанія E.ON, яка є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, також оголосила про відмову купувати російський природний газ.

Німеччина та Норвегія ведуть переговори щодо будівництва водневого трубопроводу, щоб знизити залежність від російського газу.