Германия и Норвегия нацелились на строительство водородного трубопровода

Руководство Германии и Норвегии ведут переговоры о строительстве водородного трубопровода, чтобы снизить зависимость от российского газа.

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Как сообщает Bloomberg, этот вопрос обсуждали во время встречи министр экономики Германии Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере.

По информации агентства, в ближайшее время стороны намерены разработать технико-экономическое обоснование проекта, который позволит транспортировать водород из Норвегии в Германию.

На сегодняшний день, как отмечает Bloomberg, Германия получает более половины газа и угля, а также около трети нефти из Российской Федерации.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить подземные хранилища газа и угля, чтобы снизить их зависимость от потенциальных перебоев с поставками.

Кроме этого, немецкое правительство также покупает сжиженный природный газ, поддерживает усилия по строительству новых терминалов СПГ и настаивает на скорейшем расширении использования возобновляемых источников энергии.

Ранее сообщалось, что немецкая энергокомпания E.ON, которая является самым крупным игроком на рынке Германии, отказалась покупать российский природный газ.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готовится к существенному сокращению импорта газа из России или вовсе откажется от российского энергоресурса. Но сроки отказа пока неизвестны.

Однако после того, как США запретили импорт нефти и газа из России, в Германии заявили, что не готовы пойти на такой шаг прямо сейчас.