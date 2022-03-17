Німеччина та Норвегія націлилися на будівництво водневого трубопроводу

Керівництво Німеччини та Норвегії ведуть переговори щодо будівництва водневого трубопроводу, щоб знизити залежність від російського газу.

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Як повідомляє Bloomberg, це питання обговорювали під час зустрічі міністр економіки Німеччини Роберт Хабек та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гара Стере.

За інформацією агентства, найближчим часом сторони мають намір розробити технико-економічне обґрунтування проєкту, який дозволить транспортувати водень із Норвегії до Німеччини.

На сьогоднішній день, як зазначає Bloomberg, Німеччина отримує понад половину газу та вугілля, а також близько третини нафти з Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв збільшити підземні сховища газу та вугілля, щоб знизити їхню схильність до будь-яких потенційних перебоїв з поставками.

Крім цього, німецький уряд також купує скраплений природний газ, підтримує зусилля з будівництва нових терміналів ЗПГ та наполягає на якнайшвидшому розширенні використання відновлюваних джерел енергії.

Раніше повідомлялося, що німецька енергокомпанія E.ON, що є найбільшим гравцем на ринку Німеччини, відмовилася купувати російський природний газ.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готується до суттєвого скорочення імпорту газу з Росії або взагалі відмовиться від російського енергоресурсу. Проте термін відмови поки невідомий.

Однак після того, як США заборонили імпорт нафти і газу з Росії в Німеччині заявили, що не готові піти на такий крок прямо зараз.