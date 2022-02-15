Газ как оружие. Как началось и чем закончится газовое противостояние Европы, США и России

В последний месяц зимы цены на газ в Европе колеблются у отметки $900 за тысячу кубометров. Это аномально высокая стоимость, если сравнивать ее с котировками февраля прошлого года, когда за тысячу кубов давали меньше $200 после роста до $332 за тысячу кубометров в январе 2021-го. Однако в сравнении с предыдущими месяцами этой зимы цена довольно низкая.

В сентябре 2021 года цена на газ в Европе преодолела психологическую отметку в $1000 за тысячу кубометров и побила исторический рекорд на показателе $1033 за тысячу кубов. А 21 декабря 2021-го и вовсе превзошла этот рекорд в два раза, взлетев до $2272 за тысячу кубометров. Погасить аномальный рост котировок удалось при помощи увеличения поставок газа из Норвегии, а также поставкам сжиженного газа из США.

Тем не менее газовое ралли успело спровоцировать в Европе энергетический кризис, последствия которого будут ощущаться в ЕС и Украине даже после завершения отопительного сезона.

При этом стоит стоит вспомнить, что сам газовый кризис имеет как вполне объективные причины (вывод из эксплуатации Гронингенского месторождения, переход на газ в качестве промежуточного топлива в рамках политики "зеленого курса"), так и субъективные (рост котировок на нидерландском хабе был обусловлен действиями крупнейшего поставщика газа в ЕС — российской госкомпании “Газпром”). А пиковых значений котировки достигали именно после определенных решений российских властей и действий "Газпрома". Причем одним из главных месседжей, которые тиражирует “Газпром”, является запуск газопровода “Северный поток-2” как можно скорее в обход европейского законодательства и санкций Белого дома.

В таком ключе энергетический кризис в Европе больше похож не на классический экономический кризис, а скорее на геополитическое противостояние России с одной стороны и США и ЕС с другой. И в этом противостоянии стороны находятся в не равных условиях.

Авторитарная Россия использует газ в качестве оружия в геополитической борьбе. "Газпром" — государственная компания, и это позволяет Кремлю использовать его в качестве инструмента в своей политике. Есть в России и частные компании, однако жесткая вертикаль внутри страны не позволит какой-либо из них идти против политики властей.

А вот либеральным странам Запада в борьбе с ростом цен помогает не столько политика властей, сколько "невидимая рука рынка". Топ-менеджерам европейских и американских добывающих гигантов политика их стран не очень важна. Им важнее максимизировать прибыли, чтобы на ежегодном собрании акционеров продемонстрировать красивые отчеты. То есть ни президент США, ни Еврокомиссия не могут приказать газодобывающим гигантам своих стран поставлять больше газа в ЕС или в Украину, а не, скажем, в Китай или Юго-Восточную Азию.

Значит ли это, что Европа проиграла в газовом противостоянии с Россией, а после запуска "Северного потока-2" Россия станет энергетическим гегемоном континентальной Европы? Нет, поскольку именно после энергетического кризиса в ЕС заговорили не только о диверсификации и замещении поставок российского газа, но и об отказе от газа вовсе. Таким образом, даже после запуска "Северного потока-2" доминирование российского газа на европейском рынке может быть очень недолгим.

Как газ стал оружием. Почему цены на газ взлетели и при чем тут "Газпром"

Одной из основных причин роста цен на газ в Европе в конце 2021 года называют действия "Газпрома". Однако это не совсем корректно. В 2021-м в ЕС появились и вполне объективные факторы, которые способствовали росту спроса на голубое топливо.

Одной из таких причин стало решение о закрытии главной газодобывающей базы Европы — Гронингенского месторождения. Когда-то оно было главным поставщиком газа для всей Северо-Западной Европы и долгие годы обеспечивало доминирование нефтегазовой отрасли в экономике Нидерландов. Однако с 1994 года в близлежащих районах начались землетрясения, которые ученые связали с добычей газа, и власти решили сначала ограничить, а потом и вовсе прекратить добычу на месторождении. В феврале 2021 года стало известно о планах закрыть месторождение уже через год — в 2022-м.

Еще одним фактором роста спроса на газ стал глобальный климатический тренд European Green Deal, то есть "Европейский зеленый курс". Целью этой политики является превращение Европы в климатически нейтральный континент до 2050 года, а также сокращение выбросов парниковых газов на 50% уже к 2030-му. В рамках "зеленого курса" ЕС решил отказаться от угольной генерации электричества, а переходным топливом для угольных электростанций должен стать более экологичный газ. Кроме того, в рамках "зеленого перехода" в Европе и США (где есть свой Green Deal) решили постепенно отказаться от добычи газа и ограничили выдачу лицензий на бурение.

А еще росту котировок газа способствовал рост потребления газа в Азии после резкого сокращения потребления в 2020-м из-за коронавируса. Главным скупщиком газа стала восстанавливающаяся после первой волны пандемии, экономика Китая и других стран Азии. Это способствовало росту котировок на сжиженный газ на азиатских рынках и перенаправление туда американских танкеров-газовозов. Кроме того, 2020 год был очень непростым для всей нефтегазовой отрасли: цены на газ проседали ниже $100 за тысячу кубов, а стоимость нефти кое-где и вовсе достигала отрицательных значений. Поэтому, когда мировая экономика начала восстанавливаться, а экономисты заговорили о сырьевом суперцикле, гиганты нефтегазовой отрасли вполне логично захотели возместить свои убытки.

Этим трендом решил воспользоваться "Газпром" для ускорения запуска газопровода "Северный поток-2" и усиления энергетической экспансии России в ЕС. Этот газопровод позволил бы России поставлять в ЕС в обход Украины, а также полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы. Также после запуска отпала бы необходимость использования газопровода Ямал-Европа, который идет через дружественную России Беларусь и недружественную Польшу.

При этом в официальном Киеве неоднократно заявляли, что "Северный поток-2" — это политический проект, ведь поставки российского газа по украинской ГТС не позволяют России начать полномасштабное вторжение в Украину, а также в некотором роде сдерживают ее от эскалации вооруженного конфликта на Донбасса. Логика в этом есть, поскольку "Газпром" неоднократно обвиняли в нерыночном поведении на европейском рынке, а история взаимоотношений "Газпрома" и Украины показывает, что Россия неоднократно использовала свой газ как оружие против нелояльных ей украинских властей. Так было в 2006-м и 2009-м, когда "Газпром" перекрывал поставки газа в ЕС, обвиняя в перебоях с поставками Украину. Так было и в 2015-м, когда "Газпром" потерял $6 млрд из-за желания прекратить реверсные поставки газа для нелояльной постмайданной Украины.

Кроме того, одной из целей Кремля является желание переписать правила игры на европейском рынке. По информации Wall Street Journal, 10 лет назад Россия предложила ЕС перейти на долгосрочные контракты по поставкам газа с привязкой цен к стоимости нефти. Вместо этого в ЕС взяли курс на диверсификацию поставок газа и развитие спотового рынка. Это позволило ЕС сэкономить $70 млрд на импорте газа, однако в прошлом году это обошлось в дополнительные $30 млрд.

Для давления на Еврокомиссию в сентябре 2021 года "Газпром" еще с лета сокращал поставки газа в подконтрольные ему европейские газохранилища. Российский газовый монополист отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, а "Северный поток-1" был остановлен на ремонт. Таким образом, перед отопительным сезоном в ЕС был создан дефицит газа.

По словам президента центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, объем газа, который "Газпром" физически поставил в ЕС, существенно отличается от объема, который был им поставлен на бумаге. Так, в сентябре "Газпром" рапортовал об увеличении экспорта, хотя фактические поставки газа сократились, а транзит через Украину и газопровод Ямал-Европа был недогружен.

"Ответ прост: "Газпром" продает больше газа, чем раньше, но в действительности не весь проданный им газ физически поступает с территории России на территорию стран Евросоюза. Значительная часть газа, который "Газпром" реализует на европейском рынке, — это перекупленный и перепроданный там же его дочерними, внучатыми и правнучатыми компаниями, не выходя за пределы ЕС", — заявил Гончар в интервью.

По его мнению, точно так же, спекулируя через аффилированные компании, российскому газовому монополисту удавалось надуть биржевой пузырь и взвинтить цены на голубое топливо в Европе.

Кроме того, надувать биржевой пузырь России помогали партнеры из Германии и Австрии. Также, по мнению эксперта Центра Разумкова Максима Билявского, для создания биржевого ажиотажа Россия активно использовала давление в информационном поле.

Противодействие со стороны Европы. Может ли ЕС обойтись без российского газа?

Конечно, в ходе роста котировок газа в ЕС заинтересовались причинами этого. Уже в октябре министры финансов Франции, Испании, Греции Чехии и Румынии призвали ЕС расследовать причины роста цен на газ. При этом в документе по итогам расследования Еврокомиссия упомянула Россию в довольно нейтральном ключе, заявив что "Газпром" поставлял газа меньше, чем мог бы, соблюдая при этом только долгосрочные контракты. Тогда первую пиковую цену удалось сбить благодаря увеличению добычи газа в Норвегии. Норвежский газовый гигант Equinor 16 сентября заявил о намерении увеличить добычу газа, чем обрушил цену на $200 за 1 тыс. кубометров.

Однако второй ценовой пик в $2272 за тысячу кубов Европе помогали ценить США. Вообще идее диверсифицировать поставки российского газа американским и катарским сжиженным газом уже десять лет. Однако еще летом 2021 года газ понадобился Бразилии. Там выдалось сухое лето, гидрогенерация работала хуже, чем обычно, и недостающие мощности пришлось компенсировать, закупая американский LNG и запуская газовые электростанции. Плюс крупные объемы сжиженного газа из США поглотили рынки Азии.

К слову, цены на газ в Азии традиционно выше, чем в ЕС, поэтому американским добывающим компаниям выгоднее направлять свои танкеры к азиатским портам.

Кроме того, по словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, немаловажным фактором, который способствовал перенаправлению американских танкеров в Азию, стала европейская бюрократия.

"Они (американские газодобывающие компании — Delo.ua) получали прибыль в Юго-Восточной Азии, потому что там понятные долгосрочные контракты. Там сразу платят, а не рассказывают, что нужно подписать кучу соглашений с операторами газотранспортных систем всех стран, которые входят в тот или иной европейских газовый хаб. Спотовые контракты никому не интересны, лучше всего иметь четкий график поставки газа, без бюрократии", — говорит Рябцев.

В свою очередь Максим Билявский говорит, что США поддерживают своих союзников по НАТО во время беспрецедентного снижения поставок российского газа в ЕС.

В январе на европейский рынок поступило 10,3 млрд кубометров сжиженного газа, что на 10% больше прошлогодних показателей на эту дату, а Норвегия увеличила поставки газа вдвое. При этом Катар, входящий в тройку лидеров-производителей сжиженного природного газа, законтрактовал 20% от объемов своей добычи для европейского газового рынка, а именно для Великобритании, Италии, Нидерландов, Бельгии, Польши и Испании. По сравнению с прошлогодними объемами поставок в 2022 году отгрузка катарского газа в Европу вырастет всего на 1%. Наибольший прирост сбыта (63% в 2022-м против 59% в 2021-м) придется на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом Билявский считает, что европейским потребителям будет сложно осуществить полное замещение трубопроводного газа из России, поскольку установленная мощность LNG-терминалов составляет всего 189 млрд кубометров в год.

"Тем не менее в ближайшие три года это вполне вероятный сценарий. Замещение возможно за счет поставок газа из Азербайджана. При этом будет оставаться спрос на так называемую балансирующую мощность, которую может предоставить только ГТС Украины за счет уникальных газохранилищ", — говорит эксперт.

В конце января на фоне исторического минимума запасов газа в европейских подземных газохранилищах Еврокомиссия все же жестко отреагировала на действия "Газпрома". 30 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа готова к возможному прекращению поставок газа из России. После этого заявления котировки газа несколько снизились.

Заявление Борреля было сделано в условиях радикализации политической повестки на фоне новостей о возможном вторжении России в Украину. При этом в ЕС говорят о возможном закрытии "Северного потока-2" в случае такого вторжения.

Однако, по мнению Рябцева, запуск скандального газопровода в отсутствие эскалации военного конфликта всего лишь вопрос времени. "Газпром" уже зарегистрировал дочернее предприятие Gas for Europe GmbH специально для 54-километрового участка "Северного потока-2" в Германии.

И хотя в ЕС заявляют, что "Северный поток-2" вряд ли будет сертифицирован до конца июня, Рябцев сомневается, что политическая повестка вокруг Украины или энергетический кризис как-то повлияют на сроки его запуска.

"Идет бюрократическая процедура, которая направлена на сертификацию независимого оператора. После того как будет разработан проект решения, оно будет направлено в соответствующее подразделение Еврокомиссии. Поскольку министерство экономики Германии свое положительное решение уже подготовило. Рассматриваться этот проект будет еще порядка 3 месяцев. Сейчас этот оператор уже создан, все документы пошли в сетевое агентство, ему еще остается чуть больше месяца на документы и три месяца в Еврокомиссии. И как все эти комиссии вокруг цен могли повлиять на ускорение бюрократических процедур. И замедлить тоже", — отмечает эксперт.

Ожидается, что после запуска газопровода котировки газа снизятся, однако торговые отношения между Россией и ЕС после энергетического кризиса вряд ли будут прежними. Европе все же пришлось откорректировать стратегию "зеленого перехода".

Еврокомиссия уже признала газ и атомную энергетику частью таксономики, то есть климатически нейтральной экономики. Если бы такое решение не приняли, строить новые мощности тепловой и атомной генерации и инвестировать в такие проекты в ЕС было бы очень трудно. Данное решение было принято с оговоркой, что газ остается "зеленым" до 2030 года, атом — до 2045-го. При этом сам акт еще должен утвердить Европарламент, но среди европейских политиков, похоже, нет единства в этом вопросе. Главный противник законопроекта — Германия, где недавно на выборах победили "зеленые", главный сторонник — Франция, которая уже давно развивает атомную генерацию.

При этом сами европейские политики считают включение газа в "зеленую экономику" подарком Путину, поскольку это привлечет инвесторов в проекты по строительству новых ТЭС и создаст устойчивый спрос на голубое топливо (главный поставщик которого Россия) даже после 2030 года. С другой стороны, дебаты в Европарламенте еще не закончились, а радикализация политической повестки на востоке Европы может привлечь противников "зеленого" газа не только среди европейских "зеленых", но и среди тех, кто активно выступает за санкции против России.