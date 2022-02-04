Если “Газпром” перекроет газ: что ждет Европу и Украину в случае прекращения поставок газа из России

30 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европа готова к возможному прекращению поставок газа из России. Но вот готова ли Украина?

Заявлению Борреля предшествовали публикации в западных СМИ о возможной российской военной агрессии в отношении Украины вплоть до полномасштабного вторжения. А также неоднократные заявления российского газового монополиста “Газпрома” о крайне низких запасах газа в газохранилищах Евросоюза и Украины.

Боррель отметил, что если дипломатия потерпит неудачу и вторжение все-таки случится или же Россия просто решит сократить поставки, у Еврокомиссии есть план Б, а газ в ЕС будут поставлять США, Катар и Азербайджан.

После такого заявления Россия все же увеличила прокачку газа через Украину в два раза и котировки фьючерсов на нидерландском хабе TTF на некоторое время упали ниже $900 за тысячу кубометров. По состоянию на 2 февраля котировки держатся в диапазоне от $900 до $1000 за тысячу кубов. Вполне вероятно, что такое заявление Борреля имело исключительно политический характер, однако даже в этом случае цели были достигнуты.

При этом энергетический кризис в Европе, спровоцированный Россией, не закончился, а его последствия будут ощущать и после зимы. По этой причине руководство ЕС даже после увеличения поставок голубого топлива из России все же не оставляет попыток направить в Европу больше газа, чтобы снизить котировки еще больше. Несмотря на поддержку континентальной Европы со стороны Норвегии и США, поставок оттуда все еще недостаточно, чтобы удовлетворить спрос в полной мере, а цена даже в $900 за тысячу кубометров все еще остается высокой.

Несмотря на такую победу европейской дипломатии, некоторая вероятность прекращения поставок остается. И здесь очень важно, есть ли у украинских властей сценарий на случай прекращения транзита газа из России и позволяет ли наша ГТС транспортировать газ по всей территории Украины.

США поддерживают союзников по НАТО во время новой холодной войны

По мнению эксперта Центра Разумкова Максима Билявского, сценарий полного прекращения российских газовых поставок на европейский рынок маловероятен, ведь это приведет к $200 млн ежедневных убытков, которые россияне будут пытаться сохранить. В то же время формат холодной войны из-за искусственного ограничения поставок будет продолжаться, о чем свидетельствует бездействие виртуальной торговой площадки, которое длится уже более трех месяцев, тогда как в 2020 году через нее реализовали 27,5 млрд кубометров газа.

На фоне беспрецедентного снижения поставок российского газа (-41%) союзники по НАТО поддерживают друг друга. Так, по состоянию на 28 января, с начала января на европейский рынок поступило 10,3 млрд кубометров сжиженного газа, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, Норвегия увеличила поставки газа вдвое. Одновременно с этим США ищут источники замещения российского газа. Об этом свидетельствует встреча президентов США и Катара, которая состоялась 31 января.

“Катар, входящий в тройку лидеров среди производителей сжиженного газа, законтрактовал 20% от объемов своей добычи для европейского газового рынка, а именно для Великобритании, Италии, Нидерландов, Бельгии, Польши и Испании. По сравнению с прошлогодними объемами поставок, в 2022 году отгрузка катарского газа в Европу возрастет всего на 1%. Наибольший прирост сбыта (63% в 2022 году против 59% в 2021-м) придется на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое распределение продажи катарского газа свидетельствует о возможных проблемах, с которыми придется столкнуться европейским трейдерам в поисках альтернативы российскому газу”, — говорит Билявский.

Также он считает, что дефицит может быть урегулирован за счет поставок сжиженного газа из Австралии, впрочем, это приведет к увеличению спотовых цен из-за логистической составляющей. Незначительные объемы могут быть импортированы из Бразилии, заявившей о своей готовности поддержать европейских потребителей.

Следует также учесть, что европейским потребителям будет сложно осуществить полное замещение трубопроводного газа из России, поскольку установленная мощность LNG-терминалов составляет всего 189 млрд кубометров в год. Тем не менее в ближайшие три года это вполне вероятный сценарий. Замещение возможно за счет поставок газа из Азербайджана. При этом останется спрос на так называемую балансирующую мощность, которую может предоставить только ГТС Украины за счет своих газохранилищ.

“Поэтому полное прекращение транспортировки российского газа вряд ли произойдет в условиях отсутствия военной агрессии со стороны России. Если же и будет иметь место сценарий полной остановки транзита, это, безусловно, повлияет на возможность поставлять газ из газохранилищ для потребителей восточных регионов Украины. Нивелировать этот риск можно за счет физического импорта газа по словацкому маршруту в режиме не менее 25 млн кубометров. Заполнение других маршрутов поставок газа из ЕС не решит вопрос баланса давления в системе. Возможно, нужно было бы рассматривать направление из Польши, однако технологическая схема действующего трубопровода не позволит сбалансировать Бильче— Волыцко — Угерское ПХГ. Если бы в 2017 году все же приняли решение о строительстве интерконнектора Украина — Польша, риски с газоснабжением для отечественных потребителей по сценарию полной остановки транзита были бы минимальными”, — отмечает Билявский при этом он

В то же время важную роль будет играть стоимость сжиженного газа в портах отправки, ведь фьючерсы на природный газ в США на торгах Нью-Йоркской товарной биржи 27 января выросли на 72% из-за сообщений метеорологов о наступлении холодов на американском континенте. Это рекордный рост цены за всю историю с момента запуска контрактов на газ с 1990 года. Одновременно цена газа с поставкой в ​​феврале скорректировалась и закрылась ростом на 46,5% — $225,5 за тысячу кубометров.

Таким образом, на сегодняшний день нет очевидных сигналов в пользу существенного снижения цен на газ в ЕС. Более того, самым большим вызовом станет поиск ресурса в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду, ведь текущий отопительный сезон завершится с минимальными запасами в хранилищах. Подтверждением этого являются фьючерсные контракты по сравнению с прошлой неделей, они выросли для природного газа и угля на 24% и 8,6% соответственно.

Заявления Борреля имеют исключительно политический характер

В свою очередь директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев сомневается как в прекращении поставок газа из России в ЕС, так и в возможности Европы заместить российский газ.

“План, о котором говорил Боррель, существует, похоже, лишь в его воображении. Заявленные им источники компенсации природного газа в 10 раз ниже необходимого объема”, — говорит Рябцев.

По его словам, США поставляют сжиженный газ в Великобританию, Испанию и Португалию. Частные американские компании не заинтересованы в поставках газа в Европу, так как торговать с Юго-Восточной Азией им намного удобнее и выгоднее.

“Катар уже объявил, что не увеличит поставки более чем на 1%. А поставки из Азербайджана ограничены пропускной способностью газопровода "Турецкий поток". Поэтому заявление Борреля оторвано от реальности, имеет исключительно политический характер и показывает, что на самом деле европейские политики не представляют себе фактическую ситуацию и хотят списать собственные ошибки на происки России”, — отмечает эксперт.

По его мнению, вероятность реализации сценария прекращения Россией поставок газа близка к нулю, поскольку больше всего от этого проигрывает сама Россия.

“Можно разное говорить по поводу того, есть ли мозги у Путина, но Путин — это не один человек, Путин — это система, а система хочет существовать. России не выгодны такие сценарии, у нее нет никаких оснований реализовать ни военное вторжение, ни прекращать поставки газа. Любому, хотя бы отдаленно коснувшемуся воинской службы, человеку понятно, что для того, чтобы кого-либо атаковать, нужно сконцентрировать на острие удара силы и средства, в три раза превышающие силы и средства обороняющихся. Даже если допустить, что те соединения, которые были сосредоточены для проведения запланированных еще в позапрошлом году учений на полигонах в районе Ельни, действительно готовились напасть на Украину, то их общая численность от границы с Беларусью до Крыма — 175 тыс. штыков, в то время как вдоль линии соприкосновения сосредоточено 125 тыс. украинских военных. Какой идиот пойдет в наступление, не имея даже полуторного превосходства в живой силе и технике. Любой офицер покрутит пальцем у виска. Второй момент: где вы видели сейчас наступление широким фронтом с массированным применением танков? Учения закончились, и войска разъехались по домам”, — говорит Рябцев.

Возможность реверса для украинской ГТС

Генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон, отмечает, что технологически ГТС способна поставлять нужные объемы газа через Словакию и Венгрию. Кроме того, для поставок газа потребителям ГТС нужно будет развернуть поток газа в обратном направлении. Поднимать газ из западных хранилищ и транспортировать его на восток, то есть запустить систему в реверсном режиме. Украина уже запускала реверс в 2009 и 2020 годах.

По словам Макогона, по состоянию на начало февраля из-за крайне низких объемов транзита четыре газоперекачивающих агрегата ГТС уже работают в режиме реверса. Кроме того, важную роль здесь играют украинские подземные хранилища газа (ПХГ), которыми управляет “Укртрансгаз”, подчиняющийся “Нафтогазу”. Максимальная мощность отбора газа из ПХГ составляет 250 млн кубометров в сутки при значительном уровне наполненности хранилищ, но она сокращается, когда объемы газа уменьшаются. Ресурс ПХГ — это тот стратегический резерв, необходимый для работы системы в реверсном режиме. Именно поэтому в условиях работы без транзита слаженные действия операторов ПХГ и ГТС очень важны, как и усилия добытчиков и импортеров для обеспечения спроса в природном газе.

“Если опустить фактор безопасности и финансовый, то для обеспечения газом украинских потребителей важнее не столько транзит газа, как достаточность ресурса внутри страны: объемы собственной добычи, отбор из подземных хранилищ газа и импорт должны быть тождественны объемам потребления. Напомним, что Украина потребляет примерно 30 млрд кубометров газа в год, а добывает всего 20 млрд, так что на треть мы остаемся импортозависимыми”, — отмечает Макогон.

Независимо от наличия транзита газа из России, Украина может импортировать 27 млн ​​кубометров из Словакии и 8 млн кубометров из Венгрии. То есть ГТС, в соответствии со своими полномочиями, открывает доступ к источникам поставки газа, которыми могут воспользоваться другие участники рынка.

В осенне-зимний сезон Украина потребляет в среднем 130-140 млн кубометров газа в сутки (в пиковые периоды 180-200), добывает примерно 55 млн кубометров в сутки, поднять из ПХГ, учитывая нынешние закачанные объемы, может до 120 млн кубометров в сутки. Однако чем меньше газа будет оставаться в ПХГ, тем меньшие объемы можно будет поднять в систему для транспортировки. Кроме того, не стоит забывать и о годовой потребности в импорте в 10 млрд кубов газа.

Также на случай угрозы бесперебойной поставки газа потребителям есть Национальный план действий от Минэнерго. В критической ситуации (в зависимости от степени кризиса) профильное министерство имеет право применить нерыночные меры. Подобные планы разрабатываются во всех странах ЕС.

С Макогоном согласен и основатель компании EXPRO Consulting Геннадий Кобаль. По его словам, украинская ГТС вполне способна справиться с работой в реверсном режиме, а газа достаточно, чтобы обеспечить им всю страну на период отопительного сезона даже при условии прекращения транзита.

“У нас уже были ситуации, когда россияне перекрывали газ. Теоретически возможность есть. Сейчас нам нужно сделать это еще лучше и эффективнее. В целом запасов в ПХГ достаточно. Технически возможность есть, вопрос в том, как ее выполнят сотрудники оператора. Мы уже делали так раньше. чем очень удивили россиян. Они думали, что мы замерзнем, а у нас все работало”, — говорит Кобаль.

Он отмечает, что на начало февраля в украинских ПХГ было 11,5 млрд кубометров газа. На технологические нужды при работе в реверсном режиме нужно поднимать из хранилищ 70 млн кубов. При этом суточное потребление у нас 125 млн, а добыча 55 млн кубов в сутки.