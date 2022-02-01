Цены на газ в Европе снижаются на фоне увеличения транзита через Украину

Газ на европейских рынках начал дешеветь после того, как транзит энергоресурса из России в страны Евросоюза через Украину начал увеличиваться. 1 февраля стоимость газа в Европе опустились ниже $900 за тысячу кубометров. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отметим, что длительный период времени стоимость европейских газовых фьючерсов держалась на уровне $1100 за тысячу кубометров. Согласно данным оператора Eustream, фьючерсы упали на 9,1% после того, как объемы поставок газа в Словакию через Украину вернулись к нормальному уровню.

В этом направлении объем транзита газа вырос в два раза по сравнению со среднесуточным показателем в январе, достигнув отметки в 107,7 млн кубометров.

Кроме того, на цены давит сдержанный спрос на газ, так как в Евросоюзе поднимается среднесуточная температура воздуха и несколько партий сжиженного природного газа скоро доставят в Европу.

"Дипломатические попытки направить больше газа в Европу из других источников продолжаются. Однако, по нашему мнению, краткосрочные цены по-прежнему сильно подвержены небольшим изменениям в балансе спроса и предложения", — считает инвестиционный банк RBC Capital Markets.

В то же время российский монополист "Газпром" отказался бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину.

Тем временем запасы газы в Европе находятся на исторических минимумах. Согласно последней опубликованной оценке Gas Infrastructure Europe, в подземных газовых хранилищах Европы осталось меньше 20% от закачанного летом энергоресурса. Общий уровень заполненности ПХГ Европы 39%.

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