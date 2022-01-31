"Газпром": в подземных хранилищах Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа

Под конец января в подземных газовых хранилищах Европы осталось меньше 20% от закачанного летом энергоресурса. Общий уровень заполненности ПХГ Европы 39%, сообщил российский монополист "Газпром" со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 29 января объем газа в подземных хранилищах европейских стран на 27,3% или на 14,4 млрд кубометров, уступает показателю на эту же дату 2021 года.

"Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3%, или 38,4 млрд кубометров газа", — отметили в "Газпроме".

Во Франции и Германии общий уровень заполненности подземных хранилищ газом составляет 37% и 36% соответственно.

Запасы газа по состоянию на 29 января в Европе уже на 2,7 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату.

Что касается украинских ПХГ, то в них также минимальный объем газа. На 29 января объем энергоресурса снизился до 11,5 млрд кубометров.

"Это на 46,1% (на 9,8 млрд кубометров) ниже, чем в прошлом году, и на 3,8 млрд кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года", — добавил российский газовый монополист.

Несмотря на регулярную публикацию таких данных, именно "Газпром" уменьшает поставки газа в Европу и систематически отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Как раз именно действия России осенью 2021 года и вызвали дефицит газа в Европе.

Кроме того, среднесуточный объем транзита газа через украинские мощности в первой половине января снизился до минимального значения за 2019-2022 годы, составив всего 52 миллиона кубометров.

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