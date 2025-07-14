Скандал вокруг главы БЭБ: комиссия по отбору отказывается провести повторное голосование и требует назначить Цивинского

Комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности отклонила решение Кабмина провести повторное голосование и требует назначить Александра Цивинского, избранного на прозрачном конкурсе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"Комиссия по отбору БЭБ вернула правительству их идиотское письмо и сказала, что они не будут пересматривать решения и кандидатов, что решение и требование Кабмина не соответствует закону. Короче, вернули письмо и ждут от правительства выполнения закона о назначении", - пишет депутат.

Он добавил, что также оказалось, что никаких новых писем правительству от СБУ не было.

Скандал с назначением главы БЭБ

Конкурс на руководителя БЭБ 24 июня выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский. Он получил единодушную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий.

Однако во время заседания стало известно, что у Цивинского родственники с российским гражданством. Сам Цивинский объяснял, что паспорт РФ имеет его отец, однако с ним он уже не общается несколько лет.

А 7 июля Кабинет министров Украины отклонил кандидатуру Александра Цивинского на должность руководителя БЭБ и обратился в комиссию с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности. Свое решение в правительстве объяснили письмом от СБУ по вопросам национальной безопасности.

Александр Цивинский в свою очередь заявил, что для него "является принципиальным вопрос выяснить, какие именно "безопасные оценки" стали основанием для соответствующего решения", учитывая, что у него есть допуск к государственной тайне.

Он отметил, что в качестве служащего правоохранительного органа успешно проходил 10 лет все проверки СБУ

Цивинский подчеркнул, что ожидает подтверждения официальными лицами информации о неназначении директора БЭБ, а также добавил, что обратился к правительству, конкурсной комиссии и СБУ для получения "всей информации, в том числе той, которая касается оценки безопасности".

Выбор главы БЭБ по результатам конкурса к июлю этого года является условием программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, который планирует рассмотреть выделение очередного транша.

Украинский бизнес обратился к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть решение правительства о неназначении директора БЭБ, избранного по результатам конкурса.

В заявлении говорится, что перезагрузка БЭБ "уже три года является одним из основных требований как украинского бизнеса, так и международных партнеров и инвесторов".

Заметим, что обязанности руководителя БЭБ возложены на Сергея Перхуна.