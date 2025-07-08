Правительство не согласовало кандидатуру Цивинского на должность директора БЭБ

Кабинет Министров Украины отклонил кандидатуру Александра Цивинского на должность руководителя Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу правительства.

Почему не согласовали

Отмечается, что правительство изучило дополнительные материалы, предоставленные, в частности, Службой безопасности Украины, по вопросам национальной безопасности, которые содержат соответствующие оценки безопасности.

"По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности, члены Кабинета министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности", — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что это решение полностью отвечает положениям Закона Украины "О Бюро экономической безопасности" и обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры назначения руководства БЭБ.

Плюнули в лицо

На решение правительства отреагировал народный депутат Ярослав Железняк.

Он подчеркнул, что это решение абсолютно нелегально и будет очень дорого стоить нашей стране из-за утраты остатков международного доверия.

"Ну и украинскому бизнесу просто плюнули в лицо... могли бы сразу в рамках форума «монологов бизнеса и власти» сделать, чтобы всем сразу было понятно", — подчеркнул нардеп.

Скандал с родственниками из РФ

Конкурс на руководителя БЭБ 24 июня выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский, который был одним из руководителей операции "Чистый город".

Он получил единодушную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий.

Однако во время заседания стало известно, что у Цивинского родственники с российским гражданством. Сам Цивинский объяснял, что паспорт РФ имеет его отец, однако с ним он уже не общается несколько лет.

Заметим, что обязанности руководителя БЭБ возложены на Сергея Перхуна.

Выбор главы БЭБ по результатам конкурса к июлю этого года является условием программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом, который планирует рассмотреть выделение очередного транша.