Победителем конкурса на главу БЭБ стал Александр Цивинский: что о нем известно

Конкурс на руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) 24 июня выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский, который был одним из руководителей операции "Чистый город"

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, теперь назначение Цивинского должно утвердить правительство.

"Великолепный выбор комиссии. Теперь у правительства есть 10 дней на назначение", — заметил нардеп.

Железняк добавил, что Цивинский получил три голоса от представителей международных организаций. В то же время трое представителей правительства проголосовали за детектива НАБУ Михаила Буртового и Олега Борисенко.

Согласно законодательству, в случае равного количества голосов решающими являются голоса международных экспертов. Таким образом именно Александр Цивинский был определен победителем конкурса.

Скандал с родственниками с паспортом РФ

По информации центра противодействия коррупции, во время заседания конкурсной комиссии стало известно о письме от СБУ, в котором подтвердили, что у нескольких кандидатов есть родственники с паспортами РФ, в том числе и Цивинский.

Отец Цивинского — Игорь Григорьевич проходил службу в СССР и после распада Союза остался в России, где получает пенсию как бывший военнослужащий.

Цивинский — старший 1960 года рождения, по сообщению украинских СМИ, имеет гражданство страны-агрессора.

Сам Александр Цивинский неоднократно публично отмечал свою проукраинскую позицию и уже не раз рассказывал: с отцом, проживающим в РФ, он не общается годами. К тому же, как детектив НАБУ, ранее Цивинский проходил все проверки для получения доступа к гостайне.

Члены комиссии от власти настаивали, что следует учесть это письмо СБУ и дать правоохранителям время оценить возможные риски.

"Странная позиция, учитывая, что у российских паспортов, например, есть родители главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. А родители руководителя АОЗ Арсена Жумадилова, руководящего сотнями миллиардов на закупку оружия, проживают в оккупации в Крыму", — считают в ЦПК.

Там добавляют, что у российских паспортов есть близкие родственники заместителя главы СБУ Наумюка. Последний участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и объяснял паспорт отца принудительной паспортизацией и необходимостью его для выезда родителей из оккупации.

Что известно о Цивинском

Александр Цивинский имеет юридическое образование и опыт в правоохранительных органах. Родом он из Львовской области.

Цивинский является руководителем третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения НАБУ и именно он является одним из лидеров операции " Чистый город ", которую в начале февраля провели НАБУ и САП для разоблачения причастных к коррупции в земельной и бюджетной сферах Киева.

Свою карьеру он начал в правоохранительных органах, а с момента создания НАБУ вошел в первую группу из 70 детективов.

Заметим, что обязанности руководителя БЭБ возложены на Сергея Перхуна.