Переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський: що про нього відомо

Конкурс на керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський, який був одним з керівників операції "Чисте місто"

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, тепер призначення Цивінського має затвердити уряд.

"Чудовий вибір комісії. Тепер у уряду є 10 днів на призначення", - зауважив нардеп.

Железняк додав, що Цивінський отримав три голоси від представників міжнародних організацій. Натомість троє представників уряду проголосували за детектива НАБУ Михайла Буртового та Олега Борисенка.

Згідно із законодавством, у випадку рівної кількості голосів вирішальними є голоси міжнародних експертів. Таким чином, саме Олександр Цивінський був визначений переможцем конкурсу.

Скандал з родичами з паспортом РФ

За інформацією центру протидії корупції, під час засідання конкурсної комісії стало відомо про лист від СБУ, в якому підтвердили, що кілька кандидатів мають родичів з паспортами РФ, зокрема і Цивінський.

Батько Цивінського — Ігор Григорович проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у Росії, де нині отримує пенсію як колишній військовослужбовець.

Цивінський — старший 1960 року народження, за повідомленням українських ЗМІ, має громадянство країни-агресора.

Сам Олександр Цивінський неодноразово публічно наголошував на своїй проукраїнській позиції і вже не раз розповідав: з батьком, який проживає в РФ, він не спілкується роками. До того ж, як детектив НАБУ, раніше Цивінський проходив всі перевірки для отримання доступу до держтаємниці.

Члени комісії від влади наполягали, що варто взяти до уваги цей лист СБУ і дати правоохоронцям час оцінити можливі ризики.

"Дивна позиція, враховуючи, що російські паспорти, наприклад, мають батьки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. А батьки керівника АОЗ Арсена Жумаділова, який керує сотнями мільярдів на закупівлю зброї, проживають в окупації у Криму", - вважають в ЦПК.

Там додають, що також російські паспорти мають близькі родичі заступника голови СБУ Наумюка. Останній свого часу брав участь в конкурсі на посаду директора НАБУ і пояснював паспорт батька примусовою паспортизацією та необхідністю його для виїзду батьків з окупації.

Що відомо про Цивінського

Олександр Цивінський має юридичну освіту та тривалий досвід у правоохоронних органах. Родом він із Львівської області.

Цивінський є керівником третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу НАБУ і саме він один з лідерів операції "Чисте місто", яку на початку лютого провели НАБУ та САП для викриття причетних до корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.

Свою кар'єру він розпочав у правоохоронних органах, а з моменту створення НАБУ увійшов до першої групи з 70 детективів.

Зауважимо, наразі обов'язки керівника БЕБ покладені на Сергія Перхуна.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу.