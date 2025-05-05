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У Бюро економічної безпеки знову змінився керівник: хто очолює відомство

Сергій Перхун
Сергій Перхун приступив до виконання обовʼязків голови БЕБ

Кабінет міністрів скасував  рішення про призначення Максима Кутерги виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Обов'язки керівника відомства знову виконуватиме перший заступник Сергій Перхун.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 422 від 2 травня.

Сергій Перхун здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату й територіальних управлінь та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України «Про Бюро економічної безпеки України».

Повноцінного керівника в БЕБ немає з квітня 2023 року.

Відповідно до закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади повноваження виконує його перший заступник, але не більше одного року.

Перхун керував БЕБ з квітня 2024 року до квітня 2025 року.

8 квітня Максима Кутергу призначили  тимчасово виконуючим  обов’язки директора БЕБ. Він займав посаду менше ніж місяць.  

Хто такий Сергій Перхун

Сергій Перхун народився в 1977 році у Харкові. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», має кваліфікацію юриста.

Працював в органах прокуратури та в приватних структурах;

2023 року став заступником керівника Територіального управління БЕБ у Київській області.

З 2023 року призначений на посаду заступника директора БЕБ.

Автор:
Світлана Манько