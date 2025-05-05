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У Бюро економічної безпеки знову змінився керівник: хто очолює відомство
Кабінет міністрів скасував рішення про призначення Максима Кутерги виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Обов'язки керівника відомства знову виконуватиме перший заступник Сергій Перхун.
Про це йдеться в розпорядженні уряду № 422 від 2 травня.
Сергій Перхун здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату й територіальних управлінь та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України «Про Бюро економічної безпеки України».
Повноцінного керівника в БЕБ немає з квітня 2023 року.
Відповідно до закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади повноваження виконує його перший заступник, але не більше одного року.
Перхун керував БЕБ з квітня 2024 року до квітня 2025 року.
8 квітня Максима Кутергу призначили тимчасово виконуючим обов’язки директора БЕБ. Він займав посаду менше ніж місяць.
Хто такий Сергій Перхун
Сергій Перхун народився в 1977 році у Харкові. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», має кваліфікацію юриста.
Працював в органах прокуратури та в приватних структурах;
2023 року став заступником керівника Територіального управління БЕБ у Київській області.
З 2023 року призначений на посаду заступника директора БЕБ.