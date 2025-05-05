У Бюро економічної безпеки знову змінився керівник: хто очолює відомство

Кабінет міністрів скасував рішення про призначення Максима Кутерги виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Обов'язки керівника відомства знову виконуватиме перший заступник Сергій Перхун.

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 422 від 2 травня.

Сергій Перхун здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату й територіальних управлінь та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України «Про Бюро економічної безпеки України».

Повноцінного керівника в БЕБ немає з квітня 2023 року.

Відповідно до закону про БЕБ у разі звільнення директора з посади повноваження виконує його перший заступник, але не більше одного року.

Перхун керував БЕБ з квітня 2024 року до квітня 2025 року.

8 квітня Максима Кутергу призначили тимчасово виконуючим обов’язки директора БЕБ. Він займав посаду менше ніж місяць.

Хто такий Сергій Перхун

Сергій Перхун народився в 1977 році у Харкові. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», має кваліфікацію юриста.

Працював в органах прокуратури та в приватних структурах;

2023 року став заступником керівника Територіального управління БЕБ у Київській області.

З 2023 року призначений на посаду заступника директора БЕБ.