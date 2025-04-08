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Максим Кутерга тимчасово керуватиме БЕБ: що про нього відомо
На Кутергу Максима Володимировича тимчасово покладено виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України 8 квітня.
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кутерга Максим Володимирович керуватиме Бюро з 10 квітня 2025 року до призначення в установленому порядку директора БЕБ (але обійматиме посаду тимчасово виконуючого обв’язки не більше як один рік).
До цього відомством керував Перхун Сергій Олександрович, якого призначили на посаду виконуючого обов’язки директора БЕБ 9 квітня 2024 року.
Що відомо про Максима Кутергу?
Він народився у 1987 році у місті Києві. На службу в БЕБ Максим Курега поступив у 2022 році. З 2023 року обіймав посаду керівника територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області. З липня 2024 року був заступником директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ.
Раніше він працював у правоохоронних органах (2004-2015 рр.), Генеральній прокуратурі України (2015-2019 рр.) та у приватних структурах (2019-2022 рр.). Закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство", є кандидатом юридичних наук.
Нагадаємо, 8 квітня державне агентство “ПлейСіті”, що регулюватиме політику в сфері азартних ігор та лотерей, очолив Геннадій Новіков.