Конкурсна комісія оголосила імена 30 кандидатів на посаду керівника БЕБ

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки визначила 30 претендентів, які пройшли етап перевірки документів. Вони продовжать участь у конкурсі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Участь у конкурсі продовжать:

Максим Асланов,

Олег Борисенко,

Михайло Буртовий,

Роман Гнатюк,

Богдан Гончар,

Олександр Горбов,

Тетяна Гречана,

Руслан Деменцов,

Раджамі Джан,

Віктор Дубовик,

Максим Калатур,

Атіла Ковчі,

Сергій Маштабей,

Аміл Омаров,

Руслан Пахомов,

Сергій Верхун,

Дмитро Плачков,

Микола Полторацький,

Руслан Рачинський,

Владислав Рожимовський,

Олександр Ситников,

Олександр Скумаров,

Роман Татарінов,

Сергій Фокін,

Олена Фюдор,

Олександр Цивінський,

Ігор Шепетін

Роман Яроминок.

Вимоги до кандидатів

Як зазначила членкиня комісії, міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Єврокомісії, Світового банку, ПРООН, ОЕСР Лаура Стефан, для участі у конкурсі на цю посаду кандидати мали подати пакет документів, який має бути повний, відповідно до законодавства, і про це йшлось в оголошенні комісії щодо конкурсу.

Вона додала, що претенденти повинні відповідати основним вимогам закону, які стосуються критеріїв прийнятності щодо віку, освіти, робочого досвіду, управлінського досвіду. Всі ці вимоги можна знайти у законі про БЕБ.

За її словами, після початкового скринінгу заяв конкурсна комісія вирішила звернутися до окремих кандидатів с проханням надати додаткові документи або уточнення, переважно про відповідність вимоги щодо професійного досвіду.

Нагадаємо, фахівці БЕБ виявили низку підрядників органів місцевого самоврядування, які не задекларували податкові зобов’язання після отримання бюджетних коштів за виконані роботи. Йдеться про понад 1,6 млрд грн несплачених податків.