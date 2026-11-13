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У водосховище на Кіровоградщині випустили понад 36 тонн риби: звідки взяли гроші на зариблення

зариблення Кам’янського водосховища
У водосховище на Кіровоградщині випустили понад 36 тонн риби / Фото: Держрибагентства

У Кам’янське водосховище на Кіровоградщині випустили 36 535 кг молоді риби. До водойми вселили коропа, товстолоба та білого амура. Зариблення профінансували з державного бюджету коштом надходжень від аукціонів на промислове рибальство.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Рибу виростило ТОВ "Забір’я". Гроші на її закупівлю надійшли до спеціального фонду держбюджету завдяки підвищенню стартової ціни лотів на аукціонах із продажу права на промисловий вилов.

"Запроваджена система зариблення – це не просто поповнення водойм водними біоресурсами, а складова комплексних змін, спрямованих на розвиток рибного господарства", – зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

За його словами, такі заходи мають підтримувати підприємства аквакультури та сприяти відновленню рибних запасів у водоймах.

Ділянку водосховища, де випустили рибу, взяли під посилений контроль Кіровоградського рибоохоронного патруля Держрибагентства.

"Другий рік поспіль фінансування таких заходів здійснюється за рахунок державних коштів, отриманих від зростання стартової ціни на аукціонах із продажу права на спеціальне використання водних біоресурсів", – повідомив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Нагадаємо, упродовж січня–серпня 2026 року у річки, водосховища та озера України вселили 875 247 екземплярів водних біоресурсів. Найбільше за цей період вселили товстолоба — 389 459 екземплярів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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