В водохранилище в Кировоградской области выпустили более 36 тонн рыбы: откуда взяли деньги на зарыбление

В Каменское водохранилище Кировоградской области выпустили 36 535 кг молодых рыб. В водоем вселили карпа, толстолоба и белого амура. Зарыбку профинансировали из государственного бюджета за счет поступлений от аукционов на промысловое рыболовство.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Госагентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Рыбу вырастило ООО "Заборье". Деньги на ее закупку поступили в специальный фонд госбюджета благодаря повышению стартовой цены лотов на аукционах по продаже права на промышленный лов.

"Внедренная система зарыбления – это не просто пополнение водоемов водными биоресурсами, а составляющая комплексных изменений, направленных на развитие рыбного хозяйства", – отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

По его словам, подобные меры должны поддерживать предприятия аквакультуры и способствовать восстановлению рыбных запасов в водоемах.

Участок водохранилища, где выпустили рыбу, был взят под усиленный контроль Кировоградского рыбоохранного патруля Госрыбагентства.

"Второй год подряд финансирование таких мер осуществляется за счет государственных средств, полученных от роста стартовой цены на аукционах по продаже права на специальное использование водных биоресурсов", – сообщил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

Напомним, в течение января-августа 2026 в реки, водохранилища и озера Украины вселили 875 247 экземпляров водных биоресурсов. Больше всего за этот период вселили толстолоба - 389 459 экземпляров.