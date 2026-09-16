Толстолоб, форель и карп: в водоемы Украины выпустили более 875 тысяч рыб

В течение января-августа 2026 в реки, водохранилища и озера Украины вселили 875 247 экземпляров водных биоресурсов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства.

Зарыбление Украины

Больше всего за этот период вселили толстолоба - 389 459 экземпляров. Речь идет о белом, пестром толстолобе и их гибридах. Еще 307 984 экземпляра пришлись на ручьевую форель, 141 734 – на карпа и 36 070 – на белого амура.

В сентябре началось зарыбление рек Буковины и Закарпатья европейским хариусом, занесенным в Красную книгу Украины. В водоемы уже выпустили более 20 тысяч мальков.

Следующим этапом станет вселение мальков дунайского лосося в водоемы Карпатского региона.

К осени также запланированы масштабные зарыбления других водных объектов. Их будут финансировать, в частности, за счет средств, полученных благодаря повышению стартовых цен на аукционах по продаже прав на промысловый лов.

Где и за какие средства проводят зарыбление

Кампания охватила ряд областей Украины – от Харьковской до Львовской. Основная часть вселенных произошла в пределах режимов специальных товарных рыбных хозяйств (СТРГ) – 520 260 экземпляров.

Еще 269682 экземпляра выпустили в водоемы за средства государственного бюджета. Остальные работы финансировались за счет местных программ, общественных организаций, благотворительных взносов и компенсационных средств.

В Госрыбагентстве отмечают, что в воспроизводство рыбных ресурсов приобщаются государство, бизнес и общественные организации. По словам главы ведомства Игоря Клименко, совместная работа должна способствовать восстановлению ихтиофауны, улучшению экологического состояния водоемов и укреплению продовольственной безопасности.

Выпуск молодежи рыб производят под контролем специальных комиссий, в состав которых входят, в частности, работники рыбоохранных патрулей Госрыбагентства.

Напомним, в 2026 году государство запланировало масштабное зарыбление водоемов в разных регионах Украины. Программа предусматривает, в частности, восстановление популяций аборигенных видов – щуки, судака и сома.