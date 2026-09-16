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Новости
Дата публикации

Запрет экспорта металлолома мог стоить государству миллиард гривен: почему отрасль терпит убытки

металлолом
Фото: "УАВтормет"

За январь-август 2026 года объем налогов и других государственных поступлений от рынка металлолома черных металлов по модельным расчетам мог сократиться примерно на 1,008 млрд грн, или на 36,6% по сравнению с прошлым годом.

Как пишет Dilo , Об этом говорится в пресс- релизе Украинской ассоциации вторичных металлов "УАВтормет".

По словам президента "УАВтормета" Владимира Бублея, большая часть потерь связана с прекращением экспорта.

"Когда ограничивали экспорт, одним из главных аргументов было то, что металлолом будет оставаться в Украине и будет работать на внутреннюю промышленность. Однако фактические цифры свидетельствуют о другом: экспорта нет, но и внутреннее потребление также существенно сократилось", — отметил он.

За восемь месяцев 2025 г. за границу было поставлено 283,1 тыс. т сырья, тогда как в 2026 г. экспорт обнулился. Ожидаемого замещения внутренним спросом не произошло: снабжение металлургическими предприятиями сократилось с 996,8 тыс. т до 925,4 тыс. т. Общий объем заготовки упал на 27,7% — с 1,344 млн т до 971,7 тыс. т.

Экономические последствия для отрасли

По данным ассоциации, из более миллиарда гривен модельных потерь государства около 869,41 млн грн приходится на прекращение экспорта, еще 132,87 млн грн - на сокращение реализации на внутреннем рынке, а 6,12 млн грн - на уменьшение платежей ФЛП. Экспортная тонна металлолома приносила примерно 3071 грн налогов и платежей, тогда как внутренняя — около 1861 грн.

Отдельно на отрасль повлияла потеря валютной выручки. Экспорт 283,1 тыс. т лома в 2025 году соответствовал около 3,11 млрд грн выручки, или €64,88 млн ($74,15 млн). Общий оборот частного сектора на рынке сократился примерно на 3,61 млрд грн, а выплаты населению за сданный лом уменьшились почти на 2 млрд грн.

"Мы уже видим парадоксальную ситуацию: экспортный канал закрыт, внутренний спрос сокращается, заготовка падает более чем на четверть, а вместе с ней сокращаются поступления государства", - подытожил Бублей.

ранее сообщалось, что ломозаготовительная отрасль Украины оказалась на грани полной остановки: по состоянию на 20 августа металлургические предприятия почти не закупают лом, из-за чего заготовители не могут продавать накопленное сырье и продолжать работу.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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