Турция остановила закупку угля в РФ из-за ударов по судам в Черном море

В июле 2026 года Турция полностью прекратила импорт российских коксующихся углей на фоне атак на торговые суда и порты в Черном море.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По итогам января – июня 2026 года экспорт твердого топлива из России в Турцию сократился на 29,9% в годовом исчислении – до 224,5 тыс. тонн. Кроме морской блокады, на падение повлияли рост внутренних железнодорожных тарифов в РФ и высокая стоимость перевалки через российские северо-западные порты, что лишило экспортеров возможности предоставлять прежние скидки.

Переориентация рынка на альтернативных поставщиков

Чтобы компенсировать дефицит сырья из РФ, турецкие металлурги оперативно переориентировались на другие страны. Поставки американского угля за семь месяцев выросли на 70% и достигли 1,88 млн тонн, а именно в июле объемы из США подскочили втрое год до года – до 469 тыс. тонн.

Кроме того, в июле Анкара впервые в 2026 году импортировала коксующиеся угли из Великобритании и Казахстана, а также законтрактовала дополнительные партии сырья в Колумбии и Южно-Африканской Республике.

Эксперты отмечают, что даже в случае стабилизации ситуации безопасности в акватории Черного моря сложившиеся цепочки поставок из США и Колумбии не позволят российским экспортерам вернуть утраченные позиции на турецком рынке.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция подпишет соглашение с Россией об увеличении импорта удобрений. Анкара планирует заключить меморандум о взаимопонимании с Москвой для наращивания закупок азотных удобрений, чтобы решить трудности с снабжением карбамидом производителей из Персидского залива.