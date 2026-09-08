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Турция подпишет соглашение с Россией об увеличении импорта удобрений

Флаги Турции и РФ
Турция подпишет соглашение с Россией об увеличении импорта удобрений

Турция планирует подписать меморандум о взаимопонимании с Россией для увеличения импорта азотных удобрений. Это должно решить трудности с закупкой карбамида у производителей из Персидского залива.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Документ в Москве подпишут замминистра сельского хозяйства Турции Ахмет Багджи и его российский коллега Максим Боровой. Стороны договорились об этом примерно через неделю после переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане.

Детали договоренностей и дефицит на рынке

Соглашение освободит Турцию от российских экспортных ограничений на азотные и фосфорные удобрения, а также аммиак. Это позволит Анкаре обеспечить аграриев необходимыми объемами сырья перед началом посевной кампании.

  • Внутренний дефицит: Турция ежегодно потребляет около 7 млн тонн удобрений, в то время как производит всего около 5 млн тонн. Хотя мощности заводов позволяют выпускать более 8 млн. тонн, производство сдерживает зависимость от импортного сырья — аммиака, фосфорной кислоты, фосфоритов, калия и серы.
  • Глобальные ограничения: Москва ранее установила квоты на экспорт удобрений в объеме 20 млн. тонн до 30 ноября для защиты внутреннего рынка и временно остановила экспорт аммиачной селитры. Предложение на мировом рынке дополнительно сократилось после войны с Ираном и фактического перекрытия Ормузского пролива, что отразилось на поставках из стран Персидского залива.
  • Логистические проблемы РФ: война против Украины и боевые действия в Черном море заставили экспортеров РФ активнее использовать балтийские порты, что сделало доставку в турецкие порты значительно дороже.

Напомним, ранее Россия начала покупать бензин у Турции после Индии и Марокко. Москва впервые в истории закупила горючее у Турции — страны, которую в течение многих лет сама снабжала сырой нефтью и нефтепродуктами.

Автор:
Максим Кольц

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