Туреччина підпише угоду з Росією про збільшення імпорту добрив

Туреччина планує підписати меморандум про взаєморозуміння з Росією для збільшення імпорту азотних добрив. Це має вирішити труднощі з закупівлею карбаміду у виробників із Перської затоки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Документ у Москві підпишуть заступник міністра сільського господарства Туреччини Ахмет Багджі та його російський колега Максим Боровой. Сторони домовилися про це приблизно через тиждень після переговорів Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва в Киргизстані.

Деталі домовленостей та дефіцит на ринку

Угода звільнить Туреччину від російських експортних обмежень на азотні та фосфорні добрива, а також аміак. Це дасть змогу Анкарі забезпечити аграріїв необхідними обсягами сировини перед початком посівної кампанії.

Внутрішній дефіцит: Туреччина щорічно споживає близько 7 млн тонн добрив, тоді як виробляє лише приблизно 5 млн тонн. Хоча потужності заводів дозволяють випускати понад 8 млн тонн, виробництво стримує залежність від імпортної сировини — аміаку, фосфорної кислоти, фосфоритів, калію та сірки.

Глобальні обмеження: Москва раніше встановила квоти на експорт добрив в обсязі 20 млн тонн до 30 листопада для захисту внутрішнього ринку та тимчасово зупинила експорт аміачної селітри. Пропозиція на світовому ринку додатково скоротилася після війни з Іраном та фактичного перекриття Ормузької протоки, що вдарило по постачаннях із країн Перської затоки.

Логістичні проблеми РФ: війна проти України та бойові дії в Чорному морі змусили експортерів РФ активніше використовувати балтійські порти, що зробило доставку до турецьких портів значно дорожчою.

Нагадаємо, раніше Росія почала купувати бензин у Туреччини після Індії та Марокко. Москва вперше в історії закупила пальне в Туреччини — країни, яку протягом багатьох років сама забезпечувала сирою нафтою та нафтопродуктами.