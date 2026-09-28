Безпека та захист АЗС: "Укрнафта" встановить 13 бетонних споруд у Києві та області

Ukrnafta ( “Укрнафта”) встановлює 13 бетонних укриттів на автозаправних комплексах у Києві та Київській області. Нові споруди мають посилити безпеку клієнтів і працівників АЗС на тлі регулярних російських атак на столичний регіон.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

Про безпеку та захист АЗС

Мережа автозаправних комплексів "Укрнафта" встановлює бетонні укриття на своїх об’єктах у Києві та Київській області. На першому етапі такі споруди облаштують на 13 АЗК, розташованих у районах із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг.

За словами голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукура, рішення масштабують із прифронтових регіонів, де бетонні укриття вже використовують для посилення захисту людей.

"Безпека людей - головний пріоритет в умовах, коли Росія системно атакує цивільні об’єкти", - зазначив Кукура.

Окрім бетонних укриттів, компанія встановлює на АЗК габіони. Наразі ними облаштовано 25 об’єктів "Укрнафи" у Києві та області. У компанії повідомили, що минулого тижня габіони на одному з київських АЗК витримали удар і допомогли локалізувати вибух та зменшити розліт уламків.

Як працюють АЗК під час повітряної тривоги

"Укрнафта" нагадує, що після оголошення повітряної тривоги жовтого або червоного рівня АЗК припиняють роботу. Працівники та клієнти мають залишити територію станції й перейти в безпечне місце.

Компанія також закликає не залишати автомобілі на парковках АЗК під час тривоги та не перебувати на території станції довше, ніж необхідно для заправки або придбання товарів.

"Укрнафта" продовжує відновлювати пошкоджені об’єкти та посилювати їхній захист, щоб забезпечувати стабільну роботу мережі й доступність пального.

Удари РФ по АЗС

15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по ще двом АЗК мережі "Укрнафта" на правому та лівому березі Києва.

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори.