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Росія вдарила по двох АЗС "Укрнафти" у Києві (ФОТО)

АЗС
У Києві росіяни вдарили дронами по двох заправках

15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по ще двум АЗК мережі “Укрнафта” на правому та лівому березі Києва.

Як пише Dilo, про це повідомив в.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За його словами, щойно пролунала тривога — комплекси зупинили роботу. Персонал перебував в укритті, відвідувачів на території не було.

"Ми зупиняємо роботу АЗК під час кожної повітряної тривоги — без винятків. Це наш протокол безпеки, і він працює саме для того, щоб максимально зменшити ризики для працівників і клієнтів", - підкреслив Федоренко.

Фото 2 — Росія вдарила по двох АЗС "Укрнафти" у Києві (ФОТО)

 Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, в Дарницькому районі росіяни влучили дроном по АЗС — там медики шпиталізували одного постраждалого чоловіка, він у тяжкому стані.

Пізніше БпЛА також влучив в одну із заправок у Голосіївському районі. Там фіксували велике задимлення, а в КМВА писали, що відомо про одного постраждалого.

Фото 3 — Росія вдарила по двох АЗС "Укрнафти" у Києві (ФОТО)
Фото: ДСНС

Крім того, росіяни також вдарили по складу в Оболонському районі та нежитловій забудові в Солом’янському районі столиці.

Кличко повідомив, що в Києві внаслідок атак уже шестеро постраждалих, вони перебувають у лікарнях. Двоє з них — у важкому стані.

Нагадаємо, мережа "Укрнафта" розпочала монтаж габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у Києві. Захисні споруди встановлюють з боку автомобільних трас та пішохідних доріжок.

Удари РФ по АЗС 

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

 10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори.

Автор:
Світлана Манько

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